Низкие запасы газа спровоцируют дополнительный ущерб для промышленности, – Макогон

В результате низких запасов газа в подземных хранилищах "Нафтогаз" начал импортировать очень дорогой европейский газ.

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Об этом заявил бывший глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Он рассказал, что сейчас в украинских хранилищах газа исторически низкие запасы всех предыдущих зим.

Макогон объяснил, что нужно делать, чтобы снизить риски для этого отопительного сезона.

"Чтобы уменьшить риски, нужно увеличивать импорт и/или сокращать потребление газа. "Нефтегаз" уже начал срочно импортировать газ. По информации от Reuters, сейчас в Украину импортируется 16.3 млн. м3 в сутки. Теоретически Украина может гарантированно импортировать 50 млн м3 газа, но мы должны понимать, что это будет стоить очень дорого, потому что цены в ЕС сейчас на пике и достигли 600 евро за тыс м3", – добавил он.

Макогон говорит, что при недостатке газа в Украине могут ввести отключение газа.

"Население отключается в последнюю очередь, потому не стоит волноваться. В первую очередь отключаются промышленные потребители. Возможно перевод ТЭЦ/ТЭС на мазут и уголь", – пояснил он.

Бывший Глава ОГТСУ добавил, что отключения для промышленности нанесут дополнительный ущерб бизнесу.

"Я даже не считаю дополнительный ущерб для промышленных потребителей, который будет вынужден временно остановить производство, если будут введены ограничения на потребление газа", – подытожил он.

Недавно временная следственная комиссия по энергетике инициировала аудит "Нафтогаза" из-за дефицита газа.