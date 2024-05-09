Немчинов призвал не терять время и найти рынки сбыта для украинского угля

Очень важно заняться решением проблемы сбыта угля из переполненных складов, возникшей из-за массированных обстрелов по тепловой генерации.

Об этом заявил вице-президент Energy Club, экс-замминистра энергетики Максим Немчинов.

По его словам, нужно очень быстро обеспечить украинских шахтеров рынками сбыта для того, чтобы они получали оплату за добытый уголь, могли этими средствами заплатить зарплату шахтерам, дальше развивать добычу и закладывать новые ряды.

"Может, не в таких объемах, как сегодня, но процесс останавливать нельзя никоим образом. Поэтому сейчас перед нами появился новый вызов, говорящий, что нужно что-то делать с рынком угля. Отказаться от собственной добычи – это крайне негативно влияет и будет иметь катастрофические последствия для экономики. Потому что угольная отрасль – это не только добыча, это и сопутствующие отрасли, которые ее обеспечивают. Это также может сузить ресурсную базу и вариативность с точки зрения генерации электроэнергии", – пояснил Немчинов.

По его словам, нужно обеспечить потребление этого угля, чтобы, если добыча и будет сокращаться, это было прогнозируемо и в пределах, которые позволят достаточно быстро восстановить его.

"То есть это не должны быть какие-то радикальные решения, мол, все, уголь не нужно, давайте закроем шахты. Эту отрасль экономики нам нужно сохранить любым способом", – призвал он.

Накануне вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец заявил, что в случае продолжения обстрелов энергетических объектов государственные и частные шахты и теплоэлектростанции ожидает проблема переполненных складов с негде сжечь уголь.