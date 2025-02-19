'Нефтегаз' вдвое переплатит за импортное голубое топливо, – экс-председатель ОГТСУ Макогон

Государственный монополист "Нафтогаза" неэффективно потратит миллиарды гривен на закупку газа, который компания могла приобрести летом вдвое дешевле.

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Об этом заявил бывший глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Он рассказал, что в настоящее время в украинских газохранилищах исторический минимум запасов не только на эту дату, но и за все предыдущие зимы. Например, в конце прошлого отопительного сезона, 30 марта 2024 года, в ПХГ было больше газа, чем сейчас, когда впереди еще два холодных месяца.

"Входить в зиму с такими запасами – очень рискованная авантюра Минэнерго и "Нафтогаза". За эту авантюру мы заплатим очень дорого. Из-за непродуманных действий руководства "Нефтегаз" неэффективно потратит миллиарды гривен на закупку газа, который он сейчас покупает вдвое дороже, чем можно было купить летом. Уже кроме дополнительных убытков для промышленности, которая будет вынуждена временно остановить производство, если будут введены ограничения", – говорит Макогон.

Эксочельщик ОГТСУ объяснил, что газа едва хватает. В хранилищах есть около 2,5 миллиарда кубометров, которые можно поднять. Если же существенно позимнеет, увеличится потребление и будут обстрелы, то нужно будет принимать дополнительные меры, чтобы избежать проблем.

"Этой зимой не будет графиков отключений для населения. Не будет такого, что час газ есть, час нет. Так оно не работает. Население не будут выключать, в крайнем случае могут ограничить промышленность. Как-нибудь пройдем эту зиму. Катастрофы или апокалипсиса не будет, но это будет дорого", - подытожил Макогон.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина дополнительно нуждается не менее 1 млрд куб. м до конца этого года, а Временная следственная комиссия Верховной Рады по ценообразованию в энергетике инициировала аудит "Нафтогаза" из-за дефицита газа.