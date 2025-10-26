Небольшая компания из США выиграла миллиардный контракт на поставку оружия Украине, но провалила его – FT

В июне 2022 года американская компания OTL Firearms из Аризоны получила заказ на большое количество ракет и других боеприпасов советского образца для Украины. Наша страна предоставила ей 17 миллионов евро авансом, но OTL так и не осуществила поставку.

Видео дня

Об этом сообщает Financial Times. Там отметили, что OTL Firearms – это скромный оружейный магазин, который располагался в одноэтажном здании на окраине Тусона.

Что известно о компании OTL

Компания OTL была зарегистрирована в июле 2020 года Таннером Куком, которому на то время было 28 лет. Она не имела ни экспортного опыта, ни больших складских помещений, ни опыта для принятия заказов государственного масштаба.

Несмотря на это, компания получила неожиданный заказ на боеприпасы для Украины на сумму 1 миллиард долларов.

"Секретный контракт поступил от украинского агентства по производству вооружений и охватывал арсенал ракет и снарядов настолько большой, что на бумаге его стоимость превышала тогдашний оборонный бюджет Эстонии", – сказано в сообщении.

Подробности контракта

Арбитражные документы свидетельствуют о том, в мае 2022 года Кук и OTL связались с "Прогрессом", государственной украинской компанией, занимающейся торговлей оружием. Они предложили поставить боеприпасы сербского производства. В то время Украина отчаянно искала источники поставок оружия, давая отпор российскому вторжению.

Контракт предусматривал поставку 10 миллионов выстрелов 23-мм зенитных снарядов, 56 000 ракет "Град", 24 000 минометных мин и огромный запас других боеприпасов советского образца.

В то время, когда OTL заключала это соглашение о поставках боеприпасов Украине, ее офис имел лишь временную вывеску и несколько онлайн-отзывов от местных клиентов, которые восхваляли ее "очень умеренные" цены. "Прогресс" отказался отвечать на вопрос FT о том, почему он решил перевести миллионы долларов малоизвестному оружейному магазину в Аризоне.

"OTL в сделке с "Прогрессом" представлял Николай Каранько, киевский адвокат. Позже OTL утверждала в арбитраже, что Каранько на самом деле работал на Министерство обороны Украины, а не на компанию, и что он попросил OTL осуществить платежи в пользу неназванных "третьих сторон", чтобы сохранить контракт. Это заявление осталось без объяснений в арбитражном процессе. Каранько отказался от комментариев", – пишет FT.

Важно: Каранько ранее помогал заключать сделку компании "Прогресс" по поставкам оружия Ираку. Она завершилась гражданским делом 2009 года в Техасе, в котором его обвинили во вмешательстве в сделку по поставке оружия путем попытки дать взятку иракским чиновникам. Каранько и его соответчик были признаны виновными, их обязали выплатить многомиллионную компенсацию.

Что пошло не так

К ноябрю "Прогресс" перечислила 17 миллионов евро на банковский счет OTL в Аризоне. Но уже в декабре OTL написала письмо к "Прогрессу" с извинениями за то, что не отправила боеприпасы, обвинив в этом задержки с оплатой со стороны Украины. Арбитражные судьи впоследствии отклонили это объяснение.

OTL также сообщила о трудностях с получением экспортных лицензий. В одном из писем она заявила, что задержка была связана с "проблемами, связанными с экспортными лицензиями в стране происхождения нашей продукции".

Сербия, одна из двух европейских государств, которая не ввела санкции против России, отказалась напрямую вооружать Украину. Позже OTL заявила, что сербские власти заблокировали поставки по "политическим причинам".

Как наказали OTL

Арбитражный суд в Вене постановил, что OTL не имела необходимых американских экспортных лицензий на момент подписания соглашения. В начале 2024 года судьи вынесли решение в пользу "Прогресс" и обязали OTL вернуть 17 миллионов евро плюс штрафные санкции. OTL отказалась, что заставило Украину обратиться в американский суд для исполнения решения.

Федеральная судья Аризоны Розмари Маркес в прошлом месяце поддержала арбитражное решение, придя к выводу, что OTL "не выполнила обязательства по поставке товаров по контракту" и "не предоставила защиту". Она обязал OTL вернуть полную сумму, плюс проценты и судебные издержки, в результате чего ее задолженность достигла более 20 миллионов евро.

С тех пор OTL прекратила видимую деятельность по адресу в Тусоне и не ответила на запросы журналистов о комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, который будет включать боеприпасы и ракеты SAMP/T для систем противовоздушной обороны. Он может быть готов уже в конце года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!