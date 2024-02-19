НБУ установил курс доллара на историческом уровне, обменники готовятся переписывать стоимость валюты: что происходит на рынке

До конца текущей рабочей недели (19-23 февраля) в украинских обменниках могут произойти существенные изменения с курсом доллара – чему может поспособствовать повышение Нацбанком официального курс до исторического уровня. Изменения же в обменниках ожидаются неоднородные: снижение в покупке и повышение в продаже. По прогнозу, курс в них будет находится в пределах от 37,55 до 38,8 грн. Вечером же 19 февраля они покупают валюту в среднем по 38,41 грн, а продают по 38,55 грн.

Об возможных изменениях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: большинство обменников продолжат работать в формате "с оборота" со спредом (разница между лучшими ценами на продажу и покупку. – Ред.) в пределах 20-30 копеек.

Какой курс будет в банках

Похожая ситуация, по его словам, будет наблюдаться и в банках. Ожидается, что в них доллар будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 37,5 до 38,85 грн. Сегодня же вечером они:

покупают валюту в среднем по 38 грн;

продают по 38,45 грн.

Что говорят в банковском секторе

В самом же банковском секторе ожидают, что эта неделя на валютном рынке почти ничем не будет отличаться от нескольких предыдущих. В частности, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, курсовая ситуация будет достаточно динамичной, но не угрожающей основным трендам.

"Ожидается, что "подвижность" курсов будет обусловлена главным образом соотношением спроса и предложения. Кроме того, мы предполагаем, что на наличном рынке сохранится конкурентное соревнование между банками и обменными пунктами за продавцов валюты. Разница между курсами покупки будет минимальной", – сообщил Лесовой.

Что сделал с курсом НБУ

В то же время НБУ обновил исторический рекорд официального курса доллара. На 20 февраля он выставил его на уровне 38,28 грн, что:

сразу на 31 коп. превышает текущий;

на 5 коп. выше предыдущего рекорда, установленного 10 января 2024 года.

Впрочем, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Ведь как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

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