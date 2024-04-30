НБУ хочет разрешить бизнесу платить старые долги и частично новые дивиденды в рамках валютной либерализации

Завершение первого этапа валютной либерализации улучшит условия для привлечения инвестиций в Украину и в итоге окажет положительное влияние на украинскую экономику.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка.

"Анонсированные Национальным банком Украины в ближайшее время шаги по завершению первого этапа валютной либерализации могут потребовать почти $5,5 млрд валютных резервов, однако, как ожидается, существенно расширят возможности бизнеса, улучшат условия для привлечения инвестиций и участия частного капитала в восстановленные и в итоге положительные отразятся на экономической динамике", – сообщили в НБУ.

Представители НБУ уточнили, что в рамках завершения первого этапа либерализации речь идет о предоставлении возможности частичной выплаты новых дивидендов, снятии ограничений по импорту услуг, оплате лизинга и аренды, возможности платежей по старым кредитам и ряд смягчений для работы волонтеров и закупке товаров для военных нужд .

В то же время в центробанке отметили, что звучащие сегодня отдельные предложения, например по увеличению срока возврата валютной выручки от экспорта основной агропродукции с 90 до 180 дней или со 180 до 360 дней – для металлургической отрасли, могут усложнить осуществление такой либерализации.

В прессслужбе НБУ добавили, что к осени прошлого года просрочка возврата валютной выручки превысила $4,5 млрд. По словам представителей Нацбанка, принятое в середине ноября решение о возвращении валютной выручки от основного агроэкспорта в течение 90 дней вместо 180 положительно повлияло на валютный рынок, в том числе Первый квартал этого года поступление валюты от агроэкспорта на рынок достигло $1,3 млрд против $800 млн в первом квартале прошлого года.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) призвал к дальнейшему смягчению действующих в Украине валютных ограничений.