Нардеп Криворучкина призвала спасти 'Арселор' от банкротства, которое может привести к росту цен не свет

Нардеп от Кривого Рога Елена Криворучкина выражает обеспокоенность возможной остановкой комбината АрселорМиттал Кривой Рог.

"Это серьезная угроза для города, учитывая значительное количество рабочих мест на предприятии и его вклад в местный бюджет. И сейчас речь идет не о получении прибыли, а хотя бы уменьшении убытков", - отмечает народный депутат.

По ее словам, ключевые проблемы предприятия состоят в неоправданно высокой цене на электроэнергию, превышающую тарифы европейских стран иногда в несколько раз; и в стремительном росте тарифов на перевозку Укрзализныцей.

Нардеп Елена Криворучкина подчеркивает, что остановка гиганта означала бы критический рост безработицы и потерю значительных поступлений в бюджеты разных уровней.

До полномасштабного вторжения на АМКР работало ~22 тыс. человек, а одно рабочее место создавало еще 7–8 в сопредельных отраслях.

Война нанесла мощный удар по деятельности комбината. С начала полномасштабного вторжения предприятие работало в сверхсложных условиях: нарушена логистика, блокировка портов Черного моря, что отрезало доступ к ключевым рынкам сбыта, постоянные риски обстрелов.

Напомним, что все годы полномасштабного вторжения комбинат работал убыточно. По итогам 2022 года комбинат зафиксировал чистый убыток в 48,3 млрд. грн. (для сравнения, в 2021-м была прибыль 25,3 млрд) В 2023 году убыток уменьшился примерно в четыре раза – до 12 млрд грн, но остался существенным. 2025 год не станет исключением. Несмотря на это, акционеры инвестировали в развитие и поддержку города за этот период 1 млрд долларов.

Впрочем, даже в таких условиях руководство "АрселорМиттал" заявляет, что основной вызов - не военные риски, а стоимость электроэнергии. Полностью оптимизировав расходы и адаптировавшись к военным реалиям, комбинат все равно остается убыточным – и главное препятствие для восстановления рентабельности называют тарифы на электричество.