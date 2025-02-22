'Нафтогаз' импортирует газ вдвое дороже украинского, – Макогон рассказал о рисках для рынка

В условиях дефицита газа в Украине государственная компания "Укрнафта" и частные добытчики продают газ по более низким ценам, чем те, по которым "Нафтогаз" сейчас импортирует топливо. Однако этот ресурс не направляется на покрытие дефицита, что создает дополнительное давление на газовый рынок.

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Об этом пишет бывший глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

"Сейчас "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" импортируют газ по 28-32 грн/м³, а при этом "Укрнафта" и частные добытчитки продают газ по 18 грн/м³" – отметил Макогон.

Он добавил, что "Нафтогаз" закупил у частных добытчиков 1 млрд м³ газа за 13 млрд грн, который сейчас хранится в подземных хранилищах (ПХГ).

"Сейчас в ПХГ на 2,5 млрд м³ газа меньше, чем было на эту же дату в прошлом году. Почему было решено, что в этом году мы сможем пройти зиму с запасами на 2.5 млрд меньше? Чем эта зима отличается от прошлой?" – подчеркнул Макогон.

Ранее доктор экономических наук, руководитель энергетических программ ОО "Украинский институт будущего" Андриан Прокоп заявил, что следующая зима может стать серьезным вызовом для украинской энергосистемы из-за критической нехватки газа.