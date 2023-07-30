На миллиарды гривен: опубликован список скандальных закупок в Украине за неделю

За неделю в Украине было осуществлено 63 тысячи государственных закупок на 4,8 млрд гривен. Среди самых дорогих – приобретение материалов для изготовления бланков у компании, связываемой с коррупционной структурой ЕГАПС.

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Также в топ-10, который обнародовал народный депутат Ярослав Железняк, помимо прочих оказались еще несколько скандальных сделок. В список вошли уже завершенные закупки, где объявлены победители тендеров.

В частности, самой дорогой из госзакупок стало приобретение полиграфическим комбинатом "Украина" материалов для изготовления бланков документов на 232 млн грн. Поставщиком стала компания "Полли-Сервис", которую СМИ связывают с коррупционным "спрутом" ЕГАПС.

Кроме того, на 173 млн грн куплено расходных материалов у компании, которую также связывают с ЕГАПС (третье место в рейтинге).

На втором месте – закупка "Укрзалізницею" дизеля на 176 млн грн.

На четвертом и пятом – Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области, которая купила Консультационные услуги в области строительства водопровода на 150 млн грн и 149 млн грн.

На шестом и седьмом – АО "Укргазвидобування", дважды купившее услуги по ремонту нефтяных и газовых скважин по 133 млн грн за каждую.

Восьмое место занял КП "Коммунальщик" Устиновского поселкового совета Кировоградской области после закупки щебеночно-песчаной смеси на 99 млн грн (эта сумма стала ошибкой в системе – на самом деле должно было быть 99 тыс. грн).

На девятом и десятом месте – КП "Харьковский метрополитен", купивший услуги по распределению электрической энергии на 84 млн грн и 75 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Украине восстановили коррупционную схему с голографической лентой на акцизах. В результате компания, связанная с ЕГАПС, может зарабатывать миллиарды гривен ежегодно.

– По данным СМИ, к акцизной схеме могут быть причастны глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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