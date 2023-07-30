На миллиарды гривен: опубликован список скандальных закупок в Украине за неделю
За неделю в Украине было осуществлено 63 тысячи государственных закупок на 4,8 млрд гривен. Среди самых дорогих – приобретение материалов для изготовления бланков у компании, связываемой с коррупционной структурой ЕГАПС.
Также в топ-10, который обнародовал народный депутат Ярослав Железняк, помимо прочих оказались еще несколько скандальных сделок. В список вошли уже завершенные закупки, где объявлены победители тендеров.
В частности, самой дорогой из госзакупок стало приобретение полиграфическим комбинатом "Украина" материалов для изготовления бланков документов на 232 млн грн. Поставщиком стала компания "Полли-Сервис", которую СМИ связывают с коррупционным "спрутом" ЕГАПС.
Кроме того, на 173 млн грн куплено расходных материалов у компании, которую также связывают с ЕГАПС (третье место в рейтинге).
На втором месте – закупка "Укрзалізницею" дизеля на 176 млн грн.
На четвертом и пятом – Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области, которая купила Консультационные услуги в области строительства водопровода на 150 млн грн и 149 млн грн.
На шестом и седьмом – АО "Укргазвидобування", дважды купившее услуги по ремонту нефтяных и газовых скважин по 133 млн грн за каждую.
Восьмое место занял КП "Коммунальщик" Устиновского поселкового совета Кировоградской области после закупки щебеночно-песчаной смеси на 99 млн грн (эта сумма стала ошибкой в системе – на самом деле должно было быть 99 тыс. грн).
На девятом и десятом месте – КП "Харьковский метрополитен", купивший услуги по распределению электрической энергии на 84 млн грн и 75 млн грн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В Украине восстановили коррупционную схему с голографической лентой на акцизах. В результате компания, связанная с ЕГАПС, может зарабатывать миллиарды гривен ежегодно.
– По данным СМИ, к акцизной схеме могут быть причастны глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и премьер-министр Денис Шмыгаль.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!