На кону само наличие электроэнергии, – эксперт о необходимости поднятия тарифа на свет до более 5 грн/кВт-ч

Чтобы до зимы создать запас оборудования для восстановления поврежденных энергетических объектов, возможно, придется поднять тариф на электроэнергию для населения до более 5 грн/кВт-ч.

Об этом заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

Он рассказал, что для подготовки энергосистемы к следующей зиме нужно создать резервы средств и оборудования, чтобы была возможность восстанавливать поврежденные энергетические объекты.

"Для этого нужно и повысить цены на электрическую энергию для населения. То есть здесь уже следует прекратить заниматься популизмом, потому что на кону уже само наличие электрической энергии", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что западные партнеры могут предоставить для помощи около 10% от необходимого оборудования, а остальное нужно закупать.

"Это повышение цен, скорее всего, будет там 3,5-4,5 грн/кВт-ч. Нет, о 3,50 речь не идет, речь идет о 4,5 и более, некоторые говорят, что без 5 плюс гривен за киловатт-час не обойтись", - пояснил Рябцев.

Также он добавил, что для создания денежного резерва еще предстоит решить проблему долгов в энергетике.

"Потому что там сотня миллиардов разных гривневых долгов, и это не позволяет создавать определенный запас, определенный объем оборотных средств для того, чтобы можно было их выделять на соответствующее оборудование", - подытожил Рябцев.

Ранее член парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк рассказал, что стоимость электроэнергии для населения могут поднять до 5 грн/кВт-ч, чтобы привлечь средства в строительство новых генерирующих мощностей.