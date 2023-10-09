Морской коридор заработал, но для его эффективной работы необходимо усилить ПВО и провести разминирование, – Каленков

После выхода РФ из Зерновой сделки Украина наконец-то смогла возобновить экспорт всех видов продукции, а не только зерна. В настоящее время этот экспорт проходит по морскому коридору, который начал действовать благодаря Министерству инфраструктуры и военным. В то же время, чтобы нарастить объемы перевозок по этому коридору, необходимо усилить ПВО в портах, а также обеспечить разминирование морских путей. Об этом рассказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Российская федерация, когда она обстреливает порты и гражданскую инфраструктуру, осуществляет терроризм. Когда она решится обстреливать суда, идущие из наших портов – это будет двойной терроризм, ведь эти суда идут под флагами третьих стран, и с международными экипажами. К тому же, большинство территории, которую они одолевают, даже не в украинских водах, поэтому есть все предпосылки для того, чтобы вернуться к нормальному функционированию Черного моря", - подчеркнул эксперт.

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Каленков также отметил, что пока объемы функционирования этого временного коридора значительно меньше, чем были до войны, поэтому необходимо проводить дальнейшую работу по его расширению.

"Многое было сделано Министерством инфраструктуры Украины для того, чтобы вернуть Украину к нормальному функционированию Черного моря. Теперь мы должны сконцентрироваться на том, чтобы этот коридор работал эффективнее. Прежде всего - никогда не бывает много средств противовоздушной обороны, и именно под эти проекты я просил бы наших партнеров дополнительно их выделить, ведь они будут закрывать не только наши порты одесского региона, но и порты на границе с Румынией и защищать не только наше воздушное пространство, но и пространство такой страны НАТО, как Румыния", - подчеркнул Каленков.

Также, по его словам, корабли нуждаются в усилении мер безопасности непосредственно в водах Черного моря, ведь Россия заменяла воды, и это представляет риск для кораблей.

"Нужно выделить Украине минитральщики, ведь никто не знает, сколько бомб разбрасывала российская федерация. Поэтому нужно высчитывать маршруты, и эти бомбы обезвреживать. И это не вызывает никакой эскалации, о которой любят говорить наши партнеры", – резюмировал Каленков.

Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что открывший Украину морской коридор набирает обороты: о его эффективности свидетельствует тот факт, что международные страховые компании активизировались, и предлагают программы страхования.