monobank обновил переводы по QR-коду: теперь можно указать сумму и даже изменить фон

monobank продолжает делать финансовые сервисы еще удобнее. В новом обновлении приложения появились сразу две полезные функции, которые упростят жизнь тем, кто часто переводит деньги друзьям, коллегам или партнерам.

Во-первых, теперь в monobank можно заранее установить конкретную сумму перевода, которую вы ожидаете получить. Это удобно, если вы, например, делите счет в кафе, возвращаете долг или собираете взносы на подарок. Достаточно создать ссылку или QR-код с нужной суммой — и человеку, который должен вам перевести деньги, останется только нажать "Переслать".

Ранее пользователи могли отправлять ссылку только на свою карту без указанной суммы, поэтому отправитель должен был самостоятельно вводить нужную цифру. Теперь все происходит быстрее и без ошибок — удобная мелочь, которая экономит время и нервы.

Во-вторых, в приложении появилась возможность менять фон QR-кода. Теперь дизайн можно настраивать просто — достаточно нажать на круг в меню создания кода и выбрать вариант, который вам больше нравится. Это пригодится для тех, кто часто делится своим QR-кодом в соцсетях.

Чтобы воспользоваться новыми функциями, нужно обновить приложение monobank до последней версии.

Дальше все просто:

нажмите "+" возле своей карты;

выберите пункт "По ссылке";

укажите нужную сумму;

создайте QR-код или отправьте ссылку человеку.

Таким образом, monobank еще раз подтвердил репутацию самого инновационного банка Украины, который постоянно упрощает финансовые процессы для пользователей.

Теперь получить или отправить перевод — дело нескольких кликов, без лишних уточнений и сообщений типа "сколько именно?".