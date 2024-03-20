Модель бронирования работников должна быть разработана в консультациях с работодателями Украины, – Ус

Модель бронирования, которая предусматривает зарплату рабочего от 35 тыс. грн, или уплату работодателем 20 тыс. грн ежемесячно, принесет только сложности украинской экономике, поэтому для разработки оптимальной модели правительства стоит провести консультации с работодателями.

Такое убеждение выразил главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Иван Ус.

"Зарплатный" вариант бронирования принесет определенное усложнение отношений между работниками и предприятием. Это может привести к тому, что люди элементарно будут увольняться с предприятий – они ведь будут знать, что их могут отправить в армию", – пояснил эксперт.

Именно поэтому, уверен Ус, перед утверждением оптимальной модели бронирования должны быть проведены консультации с украинскими работодателями – именно они обеспечивают развитие украинской экономики.

"Желательно, чтобы все-таки были консультации по УСПП, с Конфедерацией работодателей. То есть, структурами, которые оказывают существенное влияние на именно сферу, которая связана с работой предприятий. Эти ассоциации должны предоставить свое видение, чтобы по крайней мере с ними правительство поговорило, услышало их мнение и определялось. Потому что не только из менеджмента состоит предприятие. Ведь если все руководители останутся на рабочих местах, а всех, кто получает меньше 35 тысяч, то есть всех работников, отправят на фронт – можно просто ставить точку на работе предприятия. Что вряд ли нужно экономике Украины", – резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.

В свою очередь заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин заявил, что правительственная инициатива выглядит крайне неблагоприятно и, по сути, поддерживает идею "войны для бедных". Вместо этого, по убеждению военного, власти должны изменить подход к рекрутингу и подготовке бойцов.