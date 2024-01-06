Министерство экономики пообещало запуск морского страхования и понижение ставок в новом году

В 2024 году ожидается рост экспорта товаров и услуг из Украины на 9%, а также запуск морского страхования, благодаря которому ставки фрахта значительно снизятся. Об этом заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

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По прогнозу Минэкономики, при нынешних условиях в последующие годы экспорт будет расти и в последующие годы – на 19,4% в 2025 году и 20,6% в 2026 году. Глобальная цель – вернуть объемы вывоза украинских товаров и услуг на уровень 2021 года.

Как отметила Юлия Свириденко, фундамент для увеличения экспорта уже заложен: в августе Украина запустила альтернативный морской коридор, по которому вывозится зерно, металл и другие товары. Благодаря этому в декабре по отношению к ноябрю экспорт морским транспортом увеличился на 30,7%, или на 7 млн 340 тысяч тонн. В частности, вырос экспорт металла – на 40% полуфабрикатов и 45,3% плоского проката.

Важным решением для увеличения объемов экспорта стало введение уникального механизма страхования судов от военных рисков, который позволит удешевить стоимость страхования перевозки зерна до 1-1,25%. Его Министерство экономики наработало вместе с международными партнерами. Со стороны Украины бюджетное покрытие страховых гарантий проходит через Экспортно-кредитное агентство.

Как заявила Свириденко, механизм уже начал работать: экспортеры могут обращаться за покрытием рисков в страховые компании, с которыми заключены сделки или напрямую к страховому брокеру Marsh McLennan.

Как известно, временным коридором с августа 2023 года на 400 судах было экспортировано около 13 млн тонн продукции в 24 страны.

В то же время до сих пор не решен был вопрос морского страхования, поэтому ставки страхования и сейчас остаются на высоком уровне. В госбюджете-2023 на создание страхового фонда было выделено 20 млрд грн ($547 млн), однако эти средства так не использовали. В бюджете на текущий год размер страхового фонда был сокращен в 10 раз – до 2 млрд грн (за счет резервного фонда госбюджета). Но механизм распределения и покрытия пока не заработал.