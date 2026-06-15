Минэнерго должно вмешаться, чтобы судебные тяжбы вокруг Червоноградской ЦЗФ не поставили под угрозу подготовку к зиме, – Бондарь

Неопределенность вокруг Червоноградской центральной обогатительной фабрики продолжает создавать риски для угольной отрасли и подготовки к следующему отопительному сезону.

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Об этом заявил народный депутат Украины Михаил Бондарь накануне рассмотрения Верховным Судом кассационной жалобы по делу о банкротстве ПАО "Львовская угольная компания".

По его словам, события вокруг предприятия вновь разворачиваются по привычному сценарию: производство остается остановленным, а судебные процессы продолжаются.

"За это время Червоноградская обогатительная фабрика не заработала, долги не уменьшились, а времени до нового отопительного сезона точно не стало больше", – подчеркнул Бондарь, сослав –.

Он напомнил, что еще в апреле апелляционный суд признал незаконным назначение арбитражного управляющего Юрченко, однако вопрос о назначении нового управляющего санацией до сих пор остается нерешенным. По мнению депутата, отдельные участники процесса больше сосредоточены на судебных маневрах, чем на возобновлении работы стратегического предприятия.

Бондарь также отметил, что большинство государственных кредиторов и государственных учреждений уже поддержали кандидатуру арбитражного управляющего Евгения Севастьянова, а во время судебного разбирательства было озвучено отсутствие в отношении него дисциплинарных взысканий или претензий со стороны органов юстиции.

"Пока суды затягиваются и откладываются, фабрика не работает, шахты теряют время, а проблемы никуда не исчезают", – подчеркнул народный депутат.

По его словам, Червоноградская ЦЗФ должна как можно скорее получить полноценное управление и шанс вернуться к работе. В связи с этим он повторно обратился в Министерство энергетики и лично к министру Денису Шмыгалю.

Бондарь подчеркнул, что профильное министерство должно держать ситуацию под постоянным контролем, поскольку длительный простой стратегического предприятия уже напрямую касается энергетической безопасности государства в преддверии следующей зимы.

Ранее народный депутат Михаил Волынец заявил, что ситуация вокруг Червоноградской центральной обогатительной фабрики свидетельствует о системных проблемах в управлении стратегическими предприятиями угольной отрасли.