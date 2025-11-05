Миллионы гривен "из воздуха", путешествия и элитное авто: роскошная жизнь заместителя облсовета вызвала вопросы в СМИ

В 2019 году адвокат и глава штаба "Слуги народа" на Херсонщине, а теперь первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский неожиданно задекларировал более 3 млн гривен. А его жена и дочь несмотря на отсутствие официальных заработков, когда сам политик получал 60 тыс. грн в месяц, путешествовали по миру и ездили на "люксовом" авто.

Об этом узнали "Схемы". Отсутствие объяснения происхождения существенных заработков, демонстрация роскошной жизни могут свидетельствовать о том, что активы могли быть получены нечестным путем, предполагают журналисты.

Путь Соболевского в политику

До того, как податься в политику в 2019 году, Соболевский занимался адвокатурой. Но во время президентских выборов он возглавил штаб одного из кандидатов на Херсонщине.

После этого он стал советником тогдашнего главы Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня и возглавил отдел в Главном управлении Госгеокадастра Кировоградщины. Но когда Балоня поймали на взятке, в 2020 году Соболевский вернулся в Херсон, где был избран в местный облсовет по спискам "Слуги народа". В результате он стал депутатом, а позже – первым заместителем председателя облсовета.

Миллионы гривен "ниоткуда"

Начав путь в политику, Соболевский внезапно обогатился. В 2019 году в его декларации без объяснения происхождения появилась значительная сумма наличных – 50 тыс. долларов, 40 тыс. евро и почти 1 млн грн.

Которых за год до того его жена Елена в своей декларации не указывала. Она работала главным специалистом в одном из отделов Нацкомфинуслуг, и в 2018 году задекларировала лишь 230 тыс. грн совместных сбережений.

Кроме того, в 2019 году Соболевский приобрел имущественные права на квартиру в одном из киевских ЖК стоимостью более 600 тыс. грн, и потратился еще на 300 тысяч гривен. Таким образом, всего за год семья разбогатела более чем на 3,5 млн грн, хотя происхождение средств остается загадкой.

Юрий и Елена Соболевские объясняют это тем, что мужчина был довольно успешным адвокатом – все средства честно накоплены за годы добросовестного труда. Но почему его жена "забыла" указать их в декларации, они ответить не смогли.

Элитное авто тестя-пенсионера

Семья Соболевского регулярно пользуется автомобилем класса "люкс" – Volkswagen Touareg 2020 года выпуска с украинскими номерами. Этот внедорожник Елена Соболевская и ее дочь Анастасия неоднократно выкладывали в соцсети в 2023–2025 годах, хотя в декларациях первого заместителя Херсонского облсовета с 2022 года в разделе о транспорте стоит прочерк.

Официально авто принадлежит тестю Соболевского – Андрею Борисенко, который приобрел его новым в декабре 2020 года за примерно 2 млн грн (более 70 тыс. долларов), имея в среднем 6 тыс. грн пенсии в месяц. При этом за все годы официальной работы Борисенко заработал лишь 618 тыс. грн.

Сам Соболевский утверждает, что к этому авто "не имеет отношения", а жена "иногда пользуется им". А его тесть признал, что на покупку частично дали деньги дети и теперь внедорожником чаще всего ездит именно его дочь. В системе фиксации нарушений ПДД также есть данные, что в мае 2024 года именно Елена Соболевская получила штраф за рулем этого автомобиля.

Путешествия семьи

После начала полномасштабного вторжения семья Соболевского выехала из Украины на том Volkswagen Touareg. Жена, дочь и сын политика находились за границей более года – с марта 2022-го по август 2023-го.

Журналисты обнаружили, что часть этого времени они жили в немецком городе Аугсбург. Кроме того, в этот период дочь публиковала в соцсетях фотографии из Франции, Австрии, Чехии и Турции. Семья регулярно путешествовала, хотя официальных доходов у жены и дочери не было.

Несмотря на длительное пребывание за границей, в декларациях Соболевского нет ни одного упоминания об аренде или бесплатном пользовании жильем за пределами Украины. Сам чиновник объяснил это тем, что "не помнит всех адресов" и что в 2022 году "было не до этого".

