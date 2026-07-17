Международный институт свободы: железнодорожный тариф – это плата украинских производителей за сохранение монополии

Очередное повышение грузовых тарифов не сделает "Укрзалізницю" более эффективной, поскольку компания остается монополистом и не имеет достаточных стимулов для сокращения расходов и улучшения качества услуг. Об этом заявил президент Международного института свободы (ILI) Ярослав Романчук.

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По его словам, тарифы "Укрзалізниці" не формируются в условиях конкуренции между перевозчиками. Бизнес не может выбрать другого железнодорожного оператора, поэтому вынужден оплачивать расходы системы независимо от скорости, качества и эффективности перевозок.

"Тарифы монополиста – это не рыночные цены, а условные единицы, которые определяются скорее пожеланиями правительства и представлениями менеджеров о собственных интересах", – заявил Романчук.

Эксперт подчеркнул, что очередная индексация лишь увеличит логистические расходы производителей, но не устранит причины финансовых проблем "Укрзалізниці". Пока инфраструктура, подвижной состав, грузовые и убыточные пассажирские перевозки остаются в рамках одной компании, бизнес и в дальнейшем будет покрывать её внутренние дисбалансы.

Романчук предлагает выделить пути и управление движением в отдельного оператора инфраструктуры, а грузовые и пассажирские перевозки открыть для частных компаний. Конкуренция, по его мнению, должна заставить перевозчиков бороться за клиента ценой и качеством услуг, а не компенсировать неэффективность новыми тарифами.

"Железнодорожный тариф – это плата украинских производителей за сохранение монополии и провалы государства в создании логистического рынка", – подытожил Романчук.

Напомним, грузовые тарифы "Укрзалізниці" планируется увеличить на 30% с 1 августа 2026 года и ещё на 15% – с 1 января 2027 года. Всеукраинская энергетическая ассамблея и Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины уже призвали правительство не допустить повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.