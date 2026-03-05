'Метинвест' вошел в тройку лидеров устойчивого развития в Украине

Группа "Метинвест" бизнесмена Ринат Ахметов вошла в тройку лидеров рейтинга устойчивого развития украинских компаний по итогам 2024–2025 годов по версии The Page.

Целью рейтинга было определить лучшие ESG-практики украинского бизнеса. Анкеты 15 компаний оценивались по ряду критериев, в частности наличием стратегии и плана перехода, измеряемых KPI и достигнутых результатов, уровнем привлечения руководства к процессам устойчивого развития, наличием нефинансовой отчетности и аудитов, а также инновационностью и прозрачностью коммуникаций.

Победителей определили по консолидированной оценке жюри, в состав которого вошли представители международных организаций и эксперты платформ устойчивого развития.

В тройку лидеров, кроме "Метинвеста", вошли Deloitte Ukraine и ІТ-компания SoftServe.

Как сообщает The Page, "Метинвест" демонстрирует зрелую систему устойчивого развития, основанную на комбинированной годовой отчетности в соответствии со стандартами GRI, SASB и TCFD. Несмотря на условия войны, компания проводит регулярные аудиты экологического менеджмента и энергоэффективности, а ее пакет корпоративных политик охватывает ключевые аспекты ESG-рисков.

В 2024 году группа внедрила инновационные решения, в частности системы машинного зрения с искусственным интеллектом для повышения безопасности на производстве. В рамках энергетической трансформации компания переходит на использование биотоплива (лузги подсолнечника) и сокращает энергоемкость производства окатышей.

Также группа готовит запуск солнечных электростанций общей мощностью 37 МВт. Социальные инициативы компании сосредоточены на поддержке обороноспособности и восстановлении страны, в частности в рамках проектов "Стальная мечта" и создания подземных стабилизационных пунктов формата NATO Role 2.