'Метинвест' в 2025 году вложит более миллиарда гривен в 'Запорожсталь'

В прошлом году инвестиции в поддержку производственных мощностей "Запорожстали" составили 938 млн грн. В этом году запланировано увеличение суммы до 1,1 млрд. грн. На эти средства будут проведены капитальные ремонты агломашин, состояний и нагревательных колодцев, модернизация прокатного производства, обновление бытовых помещений сталеплавильного цеха и цеха водоснабжения и ряд других проектов.

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В прошлом году на заводе провели капремонты основных производственных агрегатов, а также реализовали инвестиционные проекты по охране труда, информационным технологиям и социальной сфере, с общим объемом инвестиций в 938 млн гривен.

Среди ключевых проектов – ремонт трех доменных печей с общим объемом инвестиций более 230 млн. гривен. Аналогичные инвестиции направлены на выполнение комплекса капитальных ремонтов основных агрегатов прокатного передела.

Комбинат выполнил капитальный ремонт оборудования двух агломашин, включая ревизию природоохранного оборудования. Также введен ряд инвестиционных проектов по диджитализации производственных процессов и обновления IT инфраструктуры. Ежегодно предприятие инвестирует в улучшение условий рабочего быта для работников: капитально отремонтировано два санитарно-бытовых помещения и установлены два новых модульных санкорпуса.

Главный фокус программы капитальных инвестиций "Запорожстали" сконцентрирован на поддержке эффективной и безотказной работы производственного оборудования и его очистных сооружений. Ведь работающее предприятие обеспечивает работу специалистов, экспорт и валютную выручку, поступление в государственный бюджет, поддержку региона присутствия и т.д.", – отметил генеральный директор Запорожстали Тарас Шевченко.

Как известно, "Метинвест" уплатил в бюджет 20 млрд грн налогов в 2024 году. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Также с 24 февраля 2022 года "Метинвест", с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн – это второй показатель в государстве.