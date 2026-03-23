'Метинвест' признан одним из ключевых ИИ-лидеров Украины: какие технологии интегрированы в металлургию

Группа "Метинвест" Рината Ахметова возглавила рейтинг AI-лидеров в горно-металлургическом комплексе Украины по версии Delo.ua и вошла в национальный список 50 компаний, которые системно внедряют искусственный интеллект в свою деятельность.

Исследование охватывало бизнесы, где AI используется не только на уровне отдельных решений, а как часть стратегии, операционных процессов и достижения конкретных бизнес-показателей. Участников рейтинга распределили по 16 отраслевым номинациям, и "Метинвест" получил высокую награду за применение искусственного интеллекта сразу в нескольких направлениях – от производства и логистики до финансов, маркетинга, продаж, HR и IT. Компания разрабатывает собственные AI-решения, которые интегрированы во внутреннюю цифровую экосистему.

Среди ключевых инструментов компании – платформа интеллектуальной обработки документов MIOSIAR, которая автоматизирует рутинные процессы и позволяет быстро превращать неструктурированные данные в управленческие решения. Также внедрена система компьютерного зрения SPAIS для контроля безопасности, качества и аналитики, и AI-агенты для юридической функции и IT-сервисов.

Отдельное направление компании – использование прогнозных и оптимизационных моделей для планирования производства, управления запасами и логистики. В ежедневной работе сотрудники компании применяют инструменты на базе искусственного интеллекта, в частности MS Copilot, для аналитики, подготовки документов и коммуникаций.

На технологическом уровне AI-решения интегрированы с CRM, ERP, производственными и логистическими платформами. В частности, MIOSIAR работает с системами электронного документооборота и SAP ERP, а компьютерное зрение – с системами видеонаблюдения и безопасности. Это позволяет объединить данные, процессы и пользователей в единую цифровую инфраструктуру, которую можно масштабировать и для внешних клиентов.

"Искусственный интеллект становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности промышленности. В условиях войны мы фокусируемся на решениях, которые помогают сохранять эффективность даже при ограниченных ресурсах", – заявил директор по ИТ и анализа рисков группы Сергей Детюк.

По его словам, компания планирует масштабировать уже внедренные AI-решения на все предприятия группы, а в дальнейшем – предлагать их клиентам в Украине и Европе.

Кроме "Метинвеста", в рейтинг AI-лидеров в различных отраслях вошли ДТЭК, Kernel, Ciklum, Lifecell, Sense Bank, Uklon, WOG и другие компании.

Как известно, сейчас "Метинвест" Рината Ахметова внедряет инструменты искусственного интеллекта для автоматизации процессов и контроля качества продукции на производстве. Один из реализованных продуктов – решение на основе компьютерного зрения для контроля качества полуфабрикатов в реальном времени, которое стало для компании настоящим прорывом.