'Метинвест' имеет стратегию экологической модернизации предприятий в Украине на 8 миллиардов евро, – Рыженков

Несмотря на военные риски, в 2024 году общий объем инвестиций компании "Метинвест" составил около $670 млн на площадках в Украине. Сейчас компания имеет стратегию модернизации своих предприятий на 8 миллиардов евро – ждет только завершение войны.

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Об этом рассказал генеральный директор Юрий Рыженков в интервью Forbes.

"У нас есть стратегия зеленой модернизации украинских предприятий стоимостью $8 млрд на 7-10 лет. Готовы стартовать с этой стратегией сразу, как только война закончится и Украина получит гарантии безопасности", – пояснил Рыженков.

Он также рассказал, что в этом году "Метинвест" за собственные средства выполняет проект сгущения хвостовой пульпы на Северном ГОКе и ремонт доменной печи №9 на "Каметстале". Объем инвестиций только в эти проекты в Украине – около $50 млн.

"Также есть проект по строительству завода по производству зеленой стали в Италии. Примерная стоимость совместного проекта – 2,5 млрд евро. Львиная доля будет профинансирована на средства кредитов и грантов, которые предоставляются в Европейском Союзе. Этот проект станет примером будущей модернизации "Запорожстали" и "Каметстали". С другой стороны, этот завод – ответ на тренд на декарбонизацию, побуждающий модернизировать и железорудные активы под требования зеленой металлургии", – отметил Рыженков.

Также, по его словам, "Метинвест" рассматривает возможности инвестиций – в Восточной и Южной Европе – регионах, где можно создать синергию с существующими бизнес-процессами и украинскими активами.

Напомним, с начала войны "Метинвест" Рината Ахметова направила на помощь Украине и ее гражданам 8,4 млрд. грн. Из них 4,4 млрд грн – на нужды армии, в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Кроме того, в 2024 году "Метинвест" перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 19,8 млрд грн, что составляет 61% от общего объема отчислений металлургических предприятий государства. Это делает компанию крупнейшим налогоплательщиком ГМК.