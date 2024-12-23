Металлурги призвали правительство не допустить повышения тарифов на грузовые перевозки УЗ

Повышение тарифа на грузовые перевозки на 37%, которое предлагает "Укрзалізниця", будет иметь катастрофические последствия для экономики, ведь приведет к остановке стратегических предприятий и сокращению объемов валютной выручки. Учитывая состояние отечественной промышленности, правительство должно ввести двухлетний мораторий на повышение тарифов "Укрзалізниці" и провести аудит в госкомпании, чтобы разобраться с неконтролируемым ростом расходов. Об этом говорится в письме ОП "Укрметаллургпром" (УМП) премьер-министру Денису Шмыгалю и вице-премьер-министру по восстановлению Украины – министру развития громад и территорий Украины Алексею Кулебе.

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"По имеющейся информации, 28 ноября 2024 г. состоялась встреча Алексея Кулебы с руководством "Укрзалізниці", где было принято решение подготовить проект приказа о проведении индексации грузовых железнодорожных тарифов с повышением последних на +37%. Это решение вызвало очень большую обеспокоенность у горняков и металлургов Украины, которые категорически выступают против подобного шага. Выглядит очень странно, что Министерство развития громад и территорий Украины проводит такие кулуарные обсуждения по УЗ без участия бизнес-сообщества. Ведь последствия для экономики Украины будут катастрофическими, с остановкой стратегических предприятий и существенным сокращением валютной выручки", – говорится в письме.

В УМП напомнили, что в Украине именно железная дорога является основным средством грузоперевозок: если в Германии общая доля грузоперевозок по железной дороге не превышает 20%, то в Украине железнодорожный транспорт обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок.

"Понимая свое монопольное положение по вопросу грузоперевозки, "Укрзалізниця" все время своего существования пытается решать собственные финансовые проблемы за счет грузоотправителей. Украинское промышленное бизнес-сообщество уже испытало значительное финансовое давление после серии повышений грузовых тарифов в 2021 и 2022 гг., которые привели к рекордному увеличению расходов на железнодорожные перевозки. Так, тарифы на транспортировку угля, руды и известняка выросли на 140% (!), металла – на 70%, удобрений – на 70%, зерна – на 96%, а пустых вагонов из-под угля – на 158% (!)", – отметили в УМП.

В объединении подчеркнули, что повышение тарифов не позволит решить проблемы УЗ, если не будет реформирована структура УЗ и не будут задействованы внутренние ресурсы, – ведь сейчас расходы "Укрзалізниці" растут быстрее доходов, что является тревожным сигналом и требует срочного пересмотра расходной политики.

"Из-за постоянного необоснованного повышения тарифов на грузоперевозку значительное количество отечественных отраслей постепенно отказывается от услуг УЗ, предпочитая альтернативный способ транспортировки, а в худшем случае – существенно сокращает производство или останавливается. А УЗ вместо удержания грузов на железной дороге и увеличения грузовой базы бесконтрольно и стремительно расширяет свою базу расходов и не заинтересована в дополнительных доходах. Ведь с сентября 2023 года УЗ не продала ни одного лота металлолома – хотя реализация металлолома дает миллиарды гривен дополнительных доходов. Недальновидная тарифная политика "Укрзалізниці" критически скажется на всей экономике Украины и, соответственно, ее обороноспособности и национальной безопасности", – подчеркнули в УМП.

В объединении призвали правительство инициировать меры по улучшению финансового состояния "Укрзалізниці", в частности, развивать грузовую базу и оптимизировать расходы, а также повысить эффективность использования активов государственного монополиста. Также необходимо введение моратория на повышение грузовых железнодорожных тарифов до отмены военного положения и на период не менее двух лет после окончания боевых действий.