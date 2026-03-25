Металлурги и горняки призвали найти решение по экопошлине CBAM для Украины

Профсоюз металлургов и горняков Украины (ПМГУ) призвал к поиску срочных решений относительно исключений для Украины в применении европейского механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM), поскольку его введение может привести к потере промышленных мощностей и рабочих мест. Соответствующие письма направлены руководителям государственных органов Украины, в частности премьер-министру Юлии Свириденко и профильным министрам, секретарю СНБО Рустему Умерову, председателю ФПУ Сергею Бызову, а также Послу ЕС в Украине Екатерине Матерновой, генеральному секретарю IndustriALL Атле Хойе.

ПМГУ вместе с Федерацией профсоюзов Украины отмечает: в мирное время СВАМ является важным инструментом европейской климатической политики, однако сейчас он создает значительные риски для украинской промышленности. Последняя работает в условиях войны, разрушения энергетической и производственной инфраструктуры, поэтому производители не имеют запасов устойчивости, необходимых для адаптации.

В качестве подтверждения критичности ситуации ПМГУ приводит сложную ситуацию на "АрселорМиттал Кривой Рог". Введение СВАМ приводит к потере конкурентоспособности украинской стали из-за роста ее себестоимости и снижения экспорта – для предприятия оно может достичь половины годового производства. Кризис обостряют проблемы с энергоснабжением и рост цен на электроэнергию.

Профсоюз указывает, что все это приводит к остановке мощностей, в частности вынужденному прекращению производственной деятельности дочерней компании АМКР – ООО "Литейно-механический завод". По информации первичной организации ПМГУ "АрселорМиттал Кривой Рог", в случае дальнейшего ухудшения экономических условий под угрозой может оказаться значительное количество рабочих мест, что создает серьезные социальные риски для работников и промышленного региона в целом.

В этих условиях Профсоюз металлургов и горняков Украины еще раз обращает внимание государства и международных партнеров на необходимость найти решение для сохранения занятости в горно-металлургическом комплексе Украины.

Ранее глава отраслевого совета Федерации металлургов Елена Колесникова заявила, что через механизм CBAM Евросоюз хочет стимулировать декарбонизацию промышленности и энергетики, но на практике он уже сегодня существенно усложняет экспорт в ЕС, создавая дополнительные административные и финансовые барьеры. То, что несмотря на большую войну, Украине не предоставлено никаких специальных условий или послаблений, является несправедливым, поэтому правительство должно продолжать переговоры с ЕС об отсрочке.