Львовский облсовет призвал не изымать реверсную дотацию из бюджетов территориальных громад

Руководство и депутаты Львовского областного совета обеспокоены решением Кабинета министров Украины, который утвердил и направил Верховной Раде для голосования в 2-м чтении проект Государственного бюджета Украины на 2025 год. В документе, в частности, предусматривается изъятие в 2025 году реверсной дотации из областных бюджетов, а также снижение доли зачисления в бюджеты местного самоуправления налога на доходы физических лиц на 4 процента, которые должны направляться на компенсацию дополнительных расходов органов местного самоуправления на энергоносители в связи с ростом тарифов.

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Львовский областной совет еще 27 августа этого года принял обращение в Верховную Раду Украины и Кабинет министров Украины о сохранении финансовой основы бюджетов местного самоуправления. В обращении депутаты призвали центральную власть остановить изъятие из доходов территориальных громад реверсной дотации, что предусматривает направление части средств местного бюджета в государственный бюджет для горизонтального выравнивания налогоспособности территорий, и не допустить уменьшения поступлений НДФЛ в доходы общего фонда бюджетов местного самоуправления и сохранение доли НДФЛ на уровне 64 процентов.

Власти Львовщины и сегодня обращаются в Верховную Раду Украины не поддерживать такие бюджетные изменения на 2025 год. Ведь изъятие части средств посредством реверсной дотации и увеличение отчислений в госбюджет НДФЛ создаст неподъемную финансовую нагрузку для местных бюджетов по всей Украине.

"Также не будет возможности софинансировать расходы на нужды обороны страны, обеспечивать подготовку объектов критической инфраструктуры к работе в зимний период, обустраивать места для проживания внутренне перемещенных лиц и обеспечивать другие первоочередные расходы", – отметил начальник Львовской ОВА и председатель Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины Максим Козицкий.

Мы понимаем необходимость потребностей финансирования армии и важность наполнения государственного бюджета, но обращаем внимание, что изъятие из бюджетов территориальных громад реверсной дотации приведет к значительной потере их поступлений. Только бюджет Львовской области в 2025 году потеряет около 376 млн грн. Это те средства, из которых область помогает военным подразделениям, обеспечивает финансирование областных программ в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты", – отметил и.о. председателя Львовского областного совета Юрий Холод.