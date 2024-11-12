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Львовский облсовет призвал не изымать реверсную дотацию из бюджетов территориальных громад

Мария Шевчук
Экономика
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Львовский облсовет призвал не изымать реверсную дотацию из бюджетов территориальных громад

Руководство и депутаты Львовского областного совета обеспокоены решением Кабинета министров Украины, который утвердил и направил Верховной Раде для голосования в 2-м чтении проект Государственного бюджета Украины на 2025 год. В документе, в частности, предусматривается изъятие в 2025 году реверсной дотации из областных бюджетов, а также снижение доли зачисления в бюджеты местного самоуправления налога на доходы физических лиц на 4 процента, которые должны направляться на компенсацию дополнительных расходов органов местного самоуправления на энергоносители в связи с ростом тарифов.

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Львовский областной совет еще 27 августа этого года принял обращение в Верховную Раду Украины и Кабинет министров Украины о сохранении финансовой основы бюджетов местного самоуправления. В обращении депутаты призвали центральную власть остановить изъятие из доходов территориальных громад реверсной дотации, что предусматривает направление части средств местного бюджета в государственный бюджет для горизонтального выравнивания налогоспособности территорий, и не допустить уменьшения поступлений НДФЛ в доходы общего фонда бюджетов местного самоуправления и сохранение доли НДФЛ на уровне 64 процентов.

Львовский облсовет призвал не изымать реверсную дотацию из бюджетов территориальных громад
Львовский облсовет призвал не изымать реверсную дотацию из бюджетов территориальных громад

Власти Львовщины и сегодня обращаются в Верховную Раду Украины не поддерживать такие бюджетные изменения на 2025 год. Ведь изъятие части средств посредством реверсной дотации и увеличение отчислений в госбюджет НДФЛ создаст неподъемную финансовую нагрузку для местных бюджетов по всей Украине.

"Также не будет возможности софинансировать расходы на нужды обороны страны, обеспечивать подготовку объектов критической инфраструктуры к работе в зимний период, обустраивать места для проживания внутренне перемещенных лиц и обеспечивать другие первоочередные расходы", – отметил начальник Львовской ОВА и председатель Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины Максим Козицкий.

Мы понимаем необходимость потребностей финансирования армии и важность наполнения государственного бюджета, но обращаем внимание, что изъятие из бюджетов территориальных громад реверсной дотации приведет к значительной потере их поступлений. Только бюджет Львовской области в 2025 году потеряет около 376 млн грн. Это те средства, из которых область помогает военным подразделениям, обеспечивает финансирование областных программ в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты", – отметил и.о. председателя Львовского областного совета Юрий Холод.