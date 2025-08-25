'Легализация недопустима': Свириденко и Келлог обсудили эксплуатацию Россией критических минералов на оккупированных территориях

Сегодня премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела переговоры со специальным представителем президента США Китом Келлогом относительно гарантий безопасности для нашей страны. По словам Свириденко, эти гарантии должны быть реальными, основываться на Уставе ООН и уважать суверенитет Украины.

Они охватывают не только военный компонент, но и политическую устойчивость и экономическую состоятельность государства. Об этом Свириденко сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня со спецпредставителем Президента США Китом Келлогом говорили о гарантиях безопасности для Украины. Они должны быть реальными – на основе Устава ООН и с уважением к нашему суверенитету. Это не только о военном компоненте, но и о политической устойчивости и экономической способности", - говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что сильная армия и развитая экономика – основа настоящей безопасности.

"Настоящая гарантия безопасности – это сильная украинская армия и сильная экономика. Мы должны сохранить потенциал ВСУ и развивать собственную промышленность", - отметила глава украинского правительства.

Отдельно стороны обсудили вопросы критических минералов и промышленных активов, которые Россия пытается эксплуатировать на временно оккупированных территориях. Министр подчеркнула, что недопустимо, чтобы их добыча или торговля были легализованы.

"Американская сторона видит перспективы нашего сотрудничества – инвестиции, партнерство в восстановлении и новых технологиях. Особый акцент – на дронах, меняющих ход войны", – указала она.

Свириденко также отметила приоритет возвращения людей, в частности всех военнопленных, гражданских и похищенных детей, домой.

"Спасибо генералу Келлогу за четкую поддержку Украины", – резюмировала премьер.

Что предшествовало

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Оно предусматривает создание совместного инвестфонда, который будет пополняться разработкой украинских недр. В тот же день текст документа был официально опубликован на сайте Кабинета министров, а также на сайте Белого дома.

12 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения с США о сотрудничестве в сфере недр и создании инвестиционного фонда. Договоренность не требовала изменений Конституции Украины и предусматривает паритетное управление будущим фондом, а также не признает за Украиной "долгов" перед США.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, общая стоимость всех полезных ископаемых в Украине достигает 14,8 трлн долларов. При этом запасы Донецкой области оцениваются в 3,8 трлн долларов, а Одесской и Черновицкой – менее чем в 10 млрд долларов. В то же время к значительной части своих ископаемых Украина сейчас не имеет доступа – из-за временной оккупации Россией территорий, на которых они расположены.

