Кушнирук считает действия Гетманцева и Железняка примером фискального давления на бизнес

Экономист Борис Кушнирук считает, что налоговая политика, которую воплощают народные депутаты Даниил Гетманцев и Ярослав Железняк, является репрессивной по отношению к бизнесу и вредит экономической свободе.

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"То, что происходит сегодня с налоговой системой в Украине – это результат системной работы людей, которые путают борьбу с тенью с войной против бизнеса", – написал Кушнирук в Facebook.

По его словам, провал налоговой амнистии, в результате которой вместо ожидаемых миллиардов было привлечено лишь 300 млн грн, свидетельствует об отсутствии доверия к государству со стороны предпринимателей. В качестве примера фискального давления он также привел блокирование налоговых накладных на сумму 44 млрд грн, что парализует деятельность сотен тысяч легальных компаний.

"Блокировка НДС-накладных – это еще одна иллюстрация того, как борьба с "фиктивом" обернулась против легального бизнеса. Сотни тысяч компаний не могут работать, зато ГНС отчитывается о новой "эффективности"", – отметил экономист.

По его мнению, предложенные модели вроде "клуба белого бизнеса" или обязательного инвестирования в ОВГЗ через налоговые инструменты являются неконституционными и опасными.

Кушнирук также раскритиковал политику в отношении ФЛП, которая, по его словам, привела к массовому сворачиванию предпринимательства.

"Это не налоговая реформа, а сознательная ликвидация малого бизнеса", – подчеркнул он.

Экономист считает, что в условиях, когда политики "с фискальным уклоном" используют государственные институты как инструмент давления, не стоит ожидать ни инвестиций, ни экономического роста.

"Я искренне жду того момента, когда украинское общество и политическая система признают очевидное: эти люди несут системный вред государству, экономике и свободе. И будут отстранены от принятия решений, которые ежедневно душат украинский бизнес", – резюмировал Кушнирук.