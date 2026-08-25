Кучеренко призвал правительство назначить руководителей государственных энергокомпаний в преддверии зимы

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко призвал правительство взять на себя ответственность и назначить полноценных руководителей стратегических государственных энергетических компаний в преддверии отопительного сезона.

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"В День Независимости хочу напомнить, что наши власти в очередной раз сделали вид, будто от них ничего не зависит. За неделю до сентября – из каждого угла звучит темник о самой сложной зиме. Может, государству как акционеру уже пора начать управлять своими государственными компаниями, а правительству – брать ответственность на себя", – написал он в Facebook в воскресенье.

По словам депутата, в преддверии зимы, которую власти называют одной из самых сложных, ключевые предприятия энергетического сектора до сих пор возглавляют лишь исполняющие обязанности руководители. Среди них он назвал крупнейшего производителя электроэнергии "Энергоатом", ответственную за газоснабжение населения компанию "Нафтогаз", главную государственную теплогенерирующую компанию "Центрэнерго", государственные облэнерго в пяти областях, три из которых прифронтовые, а также государственный нефтеперерабатывающий завод "Укртатнафта".

Кучеренко подчеркнул, что государство должно перестать перекладывать ответственность на наблюдательные советы и ссылаться на них, "когда нужно скрыть собственную нерешительность".

"Столпы энергобезопасности страны не могут оставаться без руководителей в такой период", – отметил он.

Депутат убежден, что ответственность за проведение отопительного сезона должны нести непосредственно правительство и премьер-министр лично.