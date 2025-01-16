Кто действительно формирует цены на лекарства в Украине: детальный анализ

Вопрос цен на лекарства снова оказался в центре общественного внимания после регистрации в Верховной Раде законопроекта №11493. Документ предлагает новое регулирование цен, которое, по мнению авторов, должно сделать медикаменты более доступными для населения. Однако правильно ли определены источники проблемы, требующие изменений? Пока в законопроекте рассматривают изменения там, где процент стоимости медикаментов и так незначителен. Подробный анализ структуры ценообразования на рынке это убедительно подтверждает.

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Об этом пишет "Укрнет".

Попробуем разобраться подробнее в том, как формируются цены и кто действительно определяет их уровень.

Структура ценообразования: где формируется цена

Вопреки стереотипному мнению, именно аптеки и дистрибьюторы ответственны за высокие цены на лекарства, данные исследований показывают другую картину. По оценкам Proxima Research International, структура формирования цены на лекарства выглядит следующим образом:

71,8% конечной стоимости формирует изготовитель

22,3% составляет аптечная составляющая

5,9% приходится на дистрибьюторскую составляющую

То есть из каждых 100 гривен стоимости лекарства примерно 72 гривны формирует производитель, 22 гривны аптеки и 6 гривен – дистрибьютор.

Показательна динамика средневзвешенной операционной аптечной наценки за последнее десятилетие. Если в 2015 году она составляла 23%, то сейчас снизилась до 14%, что является наиболее низким показателем среди стран региона. Для сравнения: в Румынии аптечная наценка составляет 16%, в Польше – 19%, а в Венгрии – 20%.

Мифы о сверхдоходности

Еженедельник АПТЕКА проанализировал цены на лекарственные средства в Украине и странах ЕС. Методология исследования охватила топ-20 брендов рецептурных (Rx) и топ-20 брендов безрецептурных (OTC) лекарств иностранных производителей по объемам аптечных продаж в Украине.

Результаты показали, что в 84% случаев безрецептурные препараты в Украине стоят дешевле, чем в европейских странах. Для рецептурных препаратов эта цифра составляет 78%. В среднем, цена упаковки препарата в Украине на 30% ниже европейской.

Экономика фармбизнеса

Подробный анализ структуры расходов украинских аптечных сетей развенчивает миф о сверхприбыльности этого бизнеса. При операционной наценке в 14% значительную часть расходов составляют аренда помещений, коммунальные услуги, заработная плата персонала и другие операционные расходы. Маркетинговые выплаты, составляющие около 10%, частично компенсируют низкую операционную наценку. В результате чистая прибыль аптечных сетей едва достигает 4% от обращения.

Маркетинговые платежи являются важным источником дохода аптек, посредством которого компенсируют снижение цен для потребителей. Практика показывает: когда растет доля маркетинговых выплат, операционная наценка снижается. И напротив, при приостановлении рекламных договоров аптеки обязаны увеличивать наценку для сохранения рентабельности.

Украинский аптечный рынок имеет свои уникальные особенности. При значительно большем количестве аптек на душу населения по сравнению с европейскими странами, средний товарооборот одной украинской аптеки в разы меньше европейских показателей.

Такая разница объясняется несколькими факторами. Во-первых, в Украине аптечная сеть развилась в соответствии с потребностями потребителей, которые самостоятельно заботятся о своем здоровье из-за отсутствия развитой системы реимбурсации и медицинского страхования. Более 85% лекарственных средств реализуется через розничную торговлю, то есть пациенты покупают лекарство самостоятельно.

Во-вторых, большое количество аптек обеспечивает лучшую доступность лекарства для пациентов. Конкуренция между аптеками происходит преимущественно за счет качества сервиса и удобства расположения, поскольку возможности влиять на цену ограничены установленными наценками. Фактически развитая аптечная сеть выполняет социальную функцию, обеспечивая широкий доступ населения к необходимым лекарствам.

Потенциал понижения цен

Поскольку производитель формирует более 70% стоимости лекарства, именно здесь кроется наибольший потенциал снижения цен. Успешным примером является программа "Доступное лекарство", где производители соглашаются на существенное снижение цен в обмен на гарантированный объем закупок.

Для дальнейшего улучшения доступности лекарства эксперты рекомендуют сосредоточиться на расширении программы "Доступные лекарства". Опыт показывает, что наиболее эффективным механизмом снижения цен не административное регулирование розничных цен, а расширение программ реимбурсации.

Позитивным сигналом является то, что государство демонстрирует готовность к диалогу. На недавнем совещании Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул готовность учесть предложения от представителей рынка. Он призвал участников представить свои предложения для учета в финальной редакции законопроекта №11493 по регулированию цен на лекарства.

Представители фармсообщества выразили надежду, что Минздрав станет в защиту интересов отрасли и пациентов, обеспечив честные и прозрачные правила игры на фармрынке, которые не навредят украинцам. Сектор, от которого зависит здоровье и жизнь миллионов украинцев, требует взвешенного подхода, особенно в условиях военного положения. Поэтому любые реформы должны разрабатываться в тесном сотрудничестве с профессиональным сообществом, экспертами и бизнесом.