КСУ признал конституционность крупных штрафов и конфискаций за нерастаможенные авто: что известно

Конституционный Суд Украины (КСУ) признал конституционными положения Таможенного кодекса, согласно которым нерастаможка автомобиля в установленные законодательством сроки влечет наложение штрафа в размере 10 тыс. не облагаемых налогом минимумов или конфискацию авто.

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Такое решение принял КС на пленарном заседании 6 сентября. В частности, Конституционный Суд признал конституционной санкцию части шестой статьи 481 Таможенного кодекса, предусматривающей, что:

"Превышение срока временного ввоза транспортных средств коммерческого назначения на таможенную территорию Украины более чем на тридцать суток, а так же потеря этих транспортных средств, в том числе их раскомплектование, – влекут наложение штрафа в размере десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или конфискацию таких транспортных средств".

В КС также считают, что наличие нескольких видов взысканий – штрафа или конфискации авто – является достаточной альтернативой наказанию, позволяющей подходить к нарушителям индивидуально.

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