Крупнейшие фармкомпании Украины получили более 42 млрд грн дохода в 2024 году на фоне стремительного роста цен

Суммарный доход крупнейших украинских фармацевтических компаний в 2024 году составил 42,65 миллиарда гривен. Общая чистая прибыль компаний превысила 3,74 миллиарда гривен.

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По данным финансовой отчетности, компания "Фармак" возглавила рейтинг по доходам, заработав 10,78 миллиарда гривен. Второе место заняла компания "Дарница" с доходом в 6,88 миллиарда гривен, третье – "ЮРИЯ-ФАРМ" с 5,74 миллиарда гривен. Среди других лидеров отрасли – "АРТЕРИУМ" (5,23 миллиарда) и Киевский витаминный завод (4,94 миллиарда гривен).

Наибольшую чистую прибыль по итогам года также задекларировал "Фармак" - 1,62 миллиарда гривен. "ЮРИЯ-ФАРМ" получила 752 миллиона гривен, "Дарница" – 679 миллионов. Высокую прибыльность также показали Интерхим (201 млн грн) и Борщаговский химико-фармацевтический завод (273 млн грн).

В последние три года отечественные производители значительно повысили цены на свою продукцию. Данные о динамике цен показывают, что с января 2022 по январь 2025 года рост отпускных цен некоторых компаний составил от 70 до более 200%. В частности, у "Виола ФК" цены выросли на 360% за этот период, у "Фармак" - на 285%, у "Дарница" - на 256%. Для сравнения, курс доллара США вырос всего на 50%.

Напомним, по оценкам экспертов, около 72% конечной стоимости лекарства составляет именно отпускная цена производителя. С 1 марта 2025 года в Украине введено государственное регулирование цен на ряд популярнейших лекарственных средств. Соответствующее решение было принято СНБО и правительством. Стоимость более ста позиций должна снизиться на 30%.

Снижение цен происходит по согласованному списку препаратов, каждый из которых обсуждался отдельно с производителем. Однако подобная практика уже вызвала критику со стороны экспертов. В частности, они указывают на отсутствие прозрачного механизма формирования перечня попавших под регуляцию препаратов и подчеркивают, что акцент сделан на ограничении наценок для дистрибьюторов и аптек, тогда как формирование базовой цены производителями осталось вне контроля. Ранее сообщалось, что с 1 марта 2025 года стоимость 100 самых популярных среди украинцев лекарств снизилась на 30%.