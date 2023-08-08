Крупнейшие энергокомпании мира хранят газ в подземных хранилищах Украины, несмотря на войну, – Чернышев

Несмотря на военные вызовы, Группе "Нафтогаз" удалось привлечь крупнейших мировых игроков энергетического рынка и убедить их хранить газ в украинских газохранилищах.

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Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза".

"Сегодня у Украины есть все шансы стать "power bank-ом" Европы. Учитывая заполненность газохранилищ ЕС на 87% и привлекательность тарифов на хранение в украинских ПХГ, иностранные заказчики услуг активно размещают газ в наших подземках", – сказал председатель правления Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Отмечается, что свое топливо иностранные трейдеры могут хранить в Украине без растаможки в течение 3 лет и беспрепятственно реэкспортировать в хранилища в другие страны.

Всего в этом сезоне "Укртрансгаз", являющийся оператором украинских ПХГ и частью Группы "Нафтогаз", предлагает своим клиентам мощности более чем в 10 млрд куб. м для хранения голубого горючего.

"Кроме того, на услуги украинских подземок действуют одни из самых привлекательных тарифов на энергетическом рынке ЕС, которые гарантированно останутся неизменными до конца сезона отбора", - подчеркнули в "Нафтогазе".

Ранее Группа Нафтогаз сообщила, что международные заказчики начали активно размещать газ в украинских ПХГ.