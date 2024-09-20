Криппа об отеле 'Украина': ставка в 2,5 млрд грн вполне обоснована, легендарные объекты не могут покупаться за бесценок

18 сентября в результате онлайн-аукциона была определена компания, которая приватизирует знаковую гостиницу "Украина" в Киеве. Победителем стало ООО "Ола Файн" Максима Криппы. Инвестор считает 2,5 млрд. гривен вполне обоснованной ценой и убежден, что именно сейчас стоит вкладывать средства в Украину. О решении сделать ставку и планы на гостиницу Максим Криппа рассказал Forbes Ukraine.

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"Ставка в 2,5 млрд гривен вполне обоснована, учитывая важность и ценность гостиницы. Готовясь к участию в аукционе мы провели анализ и оценили реальную стоимость актива. Я уверен, что квадратный метр в центре столицы Украины не может стоить сумм, предложенных другими участниками. Наше предложение является справедливой ценой и своим примером я показал, что такие легендарные объекты не могут покупаться за бесценок" – прокомментировал Максим Криппа.

Он поделился, когда может начаться реконструкция гостиницы "Украина", а также рассказал, что помимо расширения инвестиционных активов в недвижимости, среди его интересов остается IT, разработка видео игр и киберспорт.

Отдельное внимание Максим Криппа уделяет благотворительности:

"Самым главным сегодня для меня является поддержка Украины. Учрежденная мной благотворительная организация МК Foundation сосредоточена вокруг материально-технического обеспечения ВСУ, спасательных и медицинских служб. Это полностью инициатива частного капитала. Никаких донатов или сборов. Общая сумма помощи достигла 830 млн грн", — прокомментировал бизнесмен.

Больше читайте в эксклюзивном комментарии Максима Криппы Forbes Ukraine.

По условиям приватизации новый владелец должен закрыть долги гостиницы перед работниками, государством и кредиторами, а также обязуется не изменять основной вид деятельности объекта в течение пяти лет и не увольнять сотрудников по меньшей мере первые полгода.