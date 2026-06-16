КП "Тепловик" выражает благодарность "Нафтогазу" за оперативную помощь в урегулировании задолженности по газу

Коммунальное предприятие "Тепловик" из Староконстантинова (Хмельницкая обл.) достигло договоренностей с группой "Нафтогаз" об урегулировании задолженности за потребленный природный газ и согласовало механизм дальнейшей работы.

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О результатах переговоров рассказал директор КП "Тепловик" Александр Душенко, отметив оперативность государственной компании и её конструктивный подход к проблемам теплокоммунэнерго

Предприятие предоставит письменные гарантии погашения задолженности за газ. Текущие платежи "Тепловик" будет осуществлять в соответствии с требованиями постановления Кабмина № 812 совместно с городским советом, а задолженность за прошлые периоды будет погашать по отдельному графику, согласованному с НАК "Нафтогаз Украины".

По его словам, после обращения о трудностях предприятия глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий отреагировал мгновенно – и уже через несколько часов к решению вопроса подключились специалисты компании. Во время онлайн-совещания стороны разобрали причины возникновения задолженности и нашли выход.

"Несмотря на сложные вызовы, с которыми сейчас сталкиваются и теплокоммунэнерго, и группа "Нафтогаз", мы используем каждую возможность для диалога и поиска решений, особенно в вопросах, от которых зависит будущий отопительный сезон и устойчивость наших общин", – отметил Душенко.

Напомним, по словам премьер-министра Юлии Свириденко, за последние четыре года долги предприятий "Теплокоммунэнерго" перед группой "Нафтогаз" выросли более чем вдвое – примерно с 60 млрд грн до почти 150 млрд грн.