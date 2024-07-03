Сегодня прошел очередной Набсовет моего оборонного предприятия.

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Все решения, которые выносили представители Укроборонпрома и Правления, были приняты большинством голосов 3/2.

Какие вопросы выносились?

Разрешить правлению выполнять оборонные заказы за счет субподрядчиков! К слову сказать, что по итогам 4 квартала и первого квартала этого года оборонных заказов 0. Теперь я так понимаю дело поправим.

Второе решение, разрешить Правлению делать значительные сделки не в рамках 10% активов как это рекомендуют стандарты корпоративного управления и законы, а СВЫШЕ 10%. На вопрос одного из членов совета, а может хоть потолок ограничить, ответ последовал отрицательный. Напомню, по законодательству обычная практика свыше 25% принимает решение собрание акционеров. Ранее на предприятии была уже отработана схема, когда под контракт был взят кредит в банке и не погашен. Залог в виде недвижимости отошел кредитору, а потом это все перекочевало супруге директора. Это из материалов уголовного дела, которое так и не было расследовано.

Еще интересный вопрос, но это уже для специалистов. Назначили корпоративного секретаря по трудовому договору вместо цивильно-правовому. Суть в том, кому будет подчиняться корпоративный секретарь и от кого получать зарплату. Так, в нашем случае, если закон четко говорит, что он подчиняется Набсовету, где ему определяют размер вознаграждения, бюджет, штатный расклад и т.д. У нас он будет опять же подчиняться Председателю Правления и трудовому распорядку.

Особенно цинично было принятие положения о борьбе с коррупцией. Спрашиваю: а то, что родной брат директора около 10 лет был членом правления и контролировал операции с недвижимостью – это не коррупция? А то, что жена "украла" 3300м2 на предприятии – это не коррупция, а то, что дети братьев председателя правления работают на предприятии – это не коррупция, а то, что по директору 6 уголовных дел – это что? А то, что недавно уволенные члены правления, которые написали заявления в НАБУ о том, что директор ежегодно ворует с аренды порядка 50млн грн, а мы набсоветом даже не смогли назначить специальный аудит его деятельности, это что?

И мы боремся с коррупцией и говорим о том, что надо вкладывать деньги в Украину и в частности в оборонный сектор?

Где эти Сметанины и профильные министры, которые в ручном режиме командуют 10 предприятиями, а систему в принципе не способны выстроить. Это под них должны прийти иностранные инвесторы?

Я регулярно пишу в личку Сметанину и, думаете, он реагирует? Конечно же нет, боясь что-то написать, чтобы потом ни в чем не обвинили. Бояться надо одного, что Ты неэффективный руководитель, который не способен навести порядок в своем ведомстве. Бояться надо, когда Твои решения, как руководителя, игнорируются, а Ты даже не способен разобраться в сути вопроса. Стыд и позор!!! А я ему на старте предлагал помочь сформировать корпоративный сектор из людей известных в Украине, вместо тех барыг, которые работают в корпоративном секторе УОП.

Работа руководителя всегда состоит из решения каких-то проблем и это рутина! Если Ты трусливо поджимаешь хвост и делаешь вид, что это Тебя не касается, проблема рано или поздно Тебя догонит.

К сожалению, их всегда догоняют или поздно или никогда, но надеюсь система поменяется.

А сейчас хочется только одного, чтобы 12 руководитель Укроборонпрома быстрее ушел вслед за 11.