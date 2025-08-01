Вышел последний срок: Украина срывает программу МВФ из-за неназначения главы БЭБ

Кабинет министров Украины не назначил до 1 августа избранного на открытом конкурсе главу Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цивинского. Перезапуск БЭБ был "маяком" программы расширенного финансирования EFF от Международного валютного фонда (МВФ) на второй квартал. То есть срок его выполнения прошел.

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На результаты заседания Кабмина, которое состоялось накануне, 31 июля, и очередное неназначение главы БЭБ обратил внимание нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Он напомнил, что к программе МВФ привязано и другое финансирование от международных партнеров.

Главное, что нужно знать

Цивинского не назначают в нарушение закона . Правительство было обязано в течение 10 дней с момента подачи представления о результатах проведения отбора главы БЭБ от конкурсной комиссии назначить выбранного кандидата. Впервые документ был передан Кабмину 30 июня, "эпопея" с назначением тянется уже больше месяца.

. Правительство было обязано в течение 10 дней с момента подачи представления о результатах проведения отбора главы БЭБ от конкурсной комиссии назначить выбранного кандидата. Впервые документ был передан Кабмину 30 июня, "эпопея" с назначением тянется уже больше месяца. Согласно текущей программе МВФ, назначение должно было состояться до 31 июля . По словам Железняка, не назначив Цивинского, Кабмин "всех кинул и срывает программу".

. По словам Железняка, не назначив Цивинского, Кабмин "всех кинул и срывает программу". Это не единственный сорванный "маяк" МВФ, утверждает Железняк.

"Такого плохого прогресса по МВФ у нас давно не было. Также сорваны полностью маяк об усилении САП и подача в Раду двух законов", – отметил нардеп.

Что говорит сам Цивинский

Цивинский получил ответ от Службы безопасности Украины (СБУ) на свой запрос. Таким образом, он предоставил подтверждение об отсутствии каких-либо оснований для неназначения главой БЭБ.

В частности, оказалось, что письмо от СБУ, на которое ссылалось правительство, было уничтожено. Более того, изначально это письмо было датировано 30 июня – датой уже после завершения конкурса комиссией по отбору главы БЭБ и передачи документов в правительство.

Документ, как указывает Цивинский, был уничтожен после его возвращения из КМУ. Второго экземпляра не существует.

"То есть ни одного документа, официально содержащего "риски безопасности", сегодня не существует. В то же время конкурсная комиссия провела все этапы должным образом и неоднократно подтвердила мою кандидатуру как единственного победителя. Ни одного официального возражения со стороны СБУ не предоставлено... Я прошел открытый конкурс. Все документы поданы. Решение комиссии принято. Теперь – решение за Кабинетом министров Украины", – резюмировал Цивинский.

Как не назначили Цивинского: хронология коротко

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цивинский 24 июня победил в открытом конкурсе по отбору главы БЭБ. После решения комиссии, которая проводила конкурс, 30 июня правительство получило соответствующие документы и стартовал 10-дневный срок, отведенный на решение о назначении.

и стартовал 10-дневный срок, отведенный на решение о назначении. В комиссию входили шесть представителей. Трое из них – от западных партнеров, и они имели решающий голос. Еще трех членов комиссии предложил Кабмин. За Цивинского проголосовали именно "международники".

9 июля Кабинет министров направил конкурсной комиссии решение об отклонении кандидатуры Цивинского и отказе назначать его главой БЭБ . Конкурсная комиссия в тот же день ответила на письмо, пообещав рассмотреть предоставленную информацию.

. Конкурсная комиссия в тот же день ответила на письмо, пообещав рассмотреть предоставленную информацию. А уже 14 июля комиссия вернула объяснительное письмо Кабмину и отказалась пересматривать свое решение . С таким решением согласились как украинские члены комиссии, так и "международники".

. С таким решением согласились как украинские члены комиссии, так и "международники". 30 июля комиссия повторно заявила, что повторного конкурса не будет , а ее работа завершена.

, а ее работа завершена. Кабмин аргументировал свой отказ назначить главу БЭБ "дополнительными данными от СБУ". Сам Цивинский отмечал, что его это удивляет, т. к. он уже в течение 10 лет проходил все проверки СБУ и имеет доступ к гостайне . Как выяснилось 31 июля, "дополнительных данных" даже не существует.

. Как выяснилось 31 июля, По данным комиссии, Цивинский действительно имеет родственников в РФ. Сам он рассказывал, что речь идет о его биологическом отце, с которым он не общается по меньшей мере 10 лет. Кроме того, глава комиссии Лаура Штефан отмечала, что информация от СБУ "не свидетельствовала о какой-то угрозе от кого-либо из кандидатов".

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС требует, чтобы украинская власть как можно быстрее назначила руководителя БЭБ, придерживаясь норм закона и действующих процедур отбора и назначения. На этой необходимости Европа настаивает еще с прошлого года.

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