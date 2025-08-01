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Ярослав Железняк
Ярослав Железняк
Народный депутат Украины

Блог | Это точно вне закона: о полиграфе для назначения Цивинского главой БЭБ

Юлия Свириденко. Александр Цывинский

Про полиграф и БЭБ. Это точно вне закона и попытка сохранить лицо, когда уже нет хода....

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И давайте откровенно – каждый раз, когда горе-коммуникационщики придумывают "как сохранить лицо".... То в реальности, оно получается только хуже))))

Это точно вне закона: о полиграфе для назначения Цивинского главой БЭБ

То российское влияние, то полиграф..... я прям начинаю после последних коммуникации ОП и Кабмина ценить пиарщиков Энергоатома)))

P.S. Фото – напоминание, как это все начиналось еще в далеком 2019-м )))

Это точно вне закона: о полиграфе для назначения Цивинского главой БЭБ
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