ЕС требует от Украины назначить главу БЭБ: СМИ узнали, какие условия выдвинуты

Европейский Союз (ЕС) требует, чтобы украинская власть как можно быстрее назначила руководителя Бюро экономической безопасности(БЭБ), придерживаясь норм закона и действующих процедур отбора и назначения. На этой необходимости Европа подчеркивает еще с прошлого года.

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Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на представителя Еврокомиссии. Он отметил, что реформа БЭБ – часть более широких обязательств Украины в рамках ее евроинтеграционного пути.

"Киев должен как можно быстрее назначить директора Бюро экономической безопасности Украины в соответствии с законом о реформировании БЭБ и действующих процедур отбора и назначения. Это необходимо для продвижения реформы БЭБ и обеспечения его независимого и эффективного функционирования", – подчеркнул спикер.

В Еврокомиссии напомнили, что необходимость быстрой имплементации в Украине закона о БЭБ (в частности через прозрачный процесс отбора на основе личных заслуг) отмечалось и раньше. В частности этот вопрос поднимали в отчете по расширению ЕС за 2024 год.

По этому поводу народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") заявил, что Украина должна продемонстрировать свою приверженность пути реформ. А потому правительство должно назначить руководителя БЭБ.

"Мне очень нравится как развивается динамика по требованиям. Недаром пару ночей не спало много хороших людей. И надеюсь мы сейчас, как страна, покажем, что с детства за реформы. Это будет лучшее развитие событий для всех", – написал нардеп.

Как прошел конкурс на директора БЭБ

Первый тур голосования комиссия провела 23 июня, в результате из 16 кандидатов были отобраны два финалиста: Руслана Даменцова и Александра Цывинского. 25 июня победителем конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности стал руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Александр Цывинский.

Он известен своей причастностью к громким расследованиям коррупционных схем среди чиновников. Поэтому он пользовался авторитетом и доверием как среди украинских антикоррупционных борцов, так и международных партнеров – именно за него отдали свои голоса международные представители в комиссии конкурса.

Согласно закону, правительство должно было назначить выбранного комиссией кандидата, но, ссылаясь на дополнительные материалы, предоставленные Службой безопасности Украины (в частности относительно оценок безопасности в отношении Цивинского), Кабмин отказался подписывать это назначение.

Как сообщал OBOZ.UA, позже премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала законным отказ предыдущего состава правительства во главе с Денисом Шмыгалем назначить Александра Цывинского главой БЭБ. Будет ли новый состав Кабмина возвращаться к этому вопросу, она не уточнила.

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