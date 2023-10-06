Клиентам Sense Bank стала доступна цифровая зарплатная карта

С 5 октября 2023 года Sense Bank предоставляет клиентам уникальную возможность – мгновенно оформить цифровую зарплатную карту онлайн. Заказать ее можно с помощью QR-кода прямо из кабинета бухгалтера или отдела персонала, сразу активировать и пользоваться.

Услуга доступна для:

компаний , которые имеют действующий или оформят новый зарплатный договор в Sense Bank;

, которые имеют действующий или оформят новый зарплатный договор в Sense Bank; сотрудников этих компаний, которые имеют актуальные идентификационные документы в приложении Дія.

"Компании, которые присоединяются к зарплатному проекту Sense Bank, получают удобный персональный сервис — личного финансового консультанта и индивидуальные тарифы с учетом особенностей предприятий. Сотрудники компаний, в свою очередь, могут удобно управлять деньгами 24/7 и оформлять уникальные высокотехнологичные продукты полностью онлайн в Sense SuperApp", - отмечает Инна Тютюн, Член Правления, директор блоков IT и розничного бизнеса Sense Bank.

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Теперь зарплатные клиенты могут удаленно пройти идентификацию и быстро активировать карту прямо в цифровом банке Sense SuperApp, без визита в отделение. При необходимости можно сразу привязать неименной пластик, а также заказать зарплатную карту на любое отделение Новой почты. В случае необходимости получить именную карту, сотрудник банка доставит ее непосредственно на предприятие и проконсультирует.

С зарплатной картой Zero Limited клиенты получают все главное бесплатно – обслуживание карты, пополнение и снятие без комиссии в банкомате любого украинского банка. Также карта предоставляет ряд других преимуществ:

доход 4% годовых на остаток средств на карте (Доходный сейф);

бесплатные переводы между своими картами и переводы клиентам Sense Bank;

переводы средств без комиссии на карты других банков до 10 тысяч гривен в месяц;

возможность ежемесячно получать часть зарплаты раньше с минимальной переплатой с услугой "Зарплата раньше";

упрощенное оформление кредитной карты в момент оформления зарплатной карты с технологией кредитной карты сплит;

конвертация валюты без комиссии;

до 7 категорий повышенного кэшбека до 15%;

акционный поздравительный кэшбек для новых клиентов – 2% на все покупки в выходные дни в течение трех месяцев;

4 бесплатных билета в креативный коворкинг Sense Hub в Киеве и Львове.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо обновить Sense SuperApp до последней версии App Store или Google Play.

Sense Bank – один из системно важных банков Украины с около 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тыс юридических лиц и 85 тыс ФЛП. В банке работает около 4 тыс. сотрудников.