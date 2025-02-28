КИТ Group, NovaPay и EasyPay стали лидерами финансового рынка Украины по версии 'Топ-100. Рейтинги крупнейших'

В Киеве прошла церемония награждения победителей рейтинга "ТОП-100. Рейтинги крупнейших", в рамках которой определили лидеров финансового сектора Украины.

Среди небанковских финансовых учреждений престижную отраслевую награду "Лидер финансового рынка" получили КИТ Group, NovaPay и EasyPay – компании, задающие тренды в развитии финансовых сервисов страны.

"ТОП-100. Рейтинги крупнейших" — это ежегодный рейтинг, результаты которого отражают эффективность, финансовую стабильность, инновационность и динамику развития компаний, создающих экономический ландшафт страны. Список победителей формируется на основе выбора экспертного жюри рейтинга и голосования пользователей.

Награда "Лидер финансового рынка" вновь подтвердила статус КИТ Group как одного из крупнейших операторов рынка небанковских финансовых услуг, флагманским направлением бизнеса которого являются валютообменные операции.

С 2024 года КИТ Group осуществляет масштабный ребрендинг, меняя айдентику и бизнес-модель. Компания активно расширяет географию присутствия: в Украине сеть выросла почти до сотни отделений в 30 крупнейших городах, а международная экспансия охватывает ОАЭ и пять стран Европейского Союза — Нидерланды, Болгарию, Венгрию, Польшу и Чехию. КИТ Group вошла в инвестиционный бизнес, создав профильный дивизион КИТ Invest, который интегрируется в международные рынки капитала, разрабатывает индивидуальные стратегии и открывает новые возможности для инвесторов.

Благодаря постоянным инновациям и стратегическому развитию компания является одним из ведущих операторов в сфере обмена валют. Среди реализуемых ею инновационных сервисных опций и услуг — онлайн-бронирование валютного курса, что позволяет клиентам зафиксировать на 60 минут выгодный обменный курс перед проведением операции.

КИТ Group занимает стабильные лидерские позиции в ведущих рейтингах финансового рынка. Кроме отличия рейтинга "Лидер финансового рынка" в рамках "ТОП-100" от Delo.ua, компания по данным Forbes Ukraine входит в перечень крупнейших операторов украинского валютного рынка и получила премию Banker Awards 2024 в номинации "Надежный и технологический партнер обменных операций".

КИТ Group – международная мультисервисная FinTech-компания, более 16 лет занимающая ведущие позиции на рынке небанковских финансовых услуг Украины. Основные направления деятельности включают обмен валют, денежные переводы и получение наличных.

КИТ Group активно развивает свое присутствие вне Украины, имея отделения в Варшаве и готовя выход на новые европейские рынки.

Компания продолжает внедрять инновационные финансовые решения и укреплять позиции как один из ключевых игроков на финансовом рынке Украины.