Киеву должны вернуть деньги на строительство укрытий и защиту инфраструктуры, – Порошенко

Киеву должны вернуть средства, изъятые из бюджета громады. Это не деньги центральной власти, а деньги киевлян. Именно на эти средства город должен строить укрытия, готовиться к зиме, обеспечивать автономность больниц, школ, критически важной инфраструктуры, устанавливать резервные источники тепла и электроэнергии.

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Об этом лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко заявил на встрече с командой в Киевсовете.

"На пятый год большой войны в Украине до сих пор нет безопасных укрытий для гражданского населения. Это ненормально. Это вопрос жизни или смерти. Именно поэтому еще три года назад, в июне 2023 года, команда "Европейской Солидарности" внесла законопроект № 9358 о системном финансировании строительства и ремонта укрытий по всей стране. К сожалению, уже 3 года его сознательно игнорируют. Ведь он предусматривает, что работать придется не формально на бумаге, а системно и качественно", – отметил он.

"Сегодня, после бессонной ночи под обстрелами, мы собрались с командой ЕС в Киеве, чтобы обсудить, как заставить власти наконец-то построить настоящие, надежные и качественные укрытия, доступные для людей пешком. Потому что дикие варвары не перестанут терроризировать наши города. Потому что когда летит баллистика, у киевлян нет 10–15 минут. Часто есть одна-две минуты. И если укрытие где-то далеко, закрыто, непригодно для использования или превращено в формальность – это не укрытие. Это издевательство над людьми, которые живут под ежедневной угрозой смерти", – подчеркнул Порошенко.

Депутат Киевсовета Леонид Емец отметил, что в Киеве очень сложная ситуация в отношениях с центральной властью.

"Киев систематически лишают ресурсов, которые нам нужны, просто, как мы видим, для выживания. Сегодняшняя ночь, как и предыдущие ночи, показала, что ситуация с укрытиями, мягко говоря, далека от идеала. Киевляне заслуживают достойных условий даже в такие сложные времена и моменты. Есть соответствующий законопроект № 9358, зарегистрированный фракцией "Европейская Солидарность". Просто просьба, чтобы фракция передала от киевлян через нас в парламент предложение, требование, чтобы этот закон был принят. Потому что без него, как мы видим, вопрос не решается", – подчеркнул он.