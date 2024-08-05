'Киевстар' заплатил 25,3 млрд грн налогов с начала полномасштабного вторжения РФ

Благодаря прозрачному и добросовестному ведению бизнеса оператор электронных коммуникаций "Киевстар" является одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины и налогоплательщиком в государственный бюджет. С начала полномасштабного вторжения компания уплатила более 25,3 млрд грн налогов и сборов, из них 4,5 млрд грн уплачено в первом полугодии 2024 года.

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Помимо выполнения налоговых обязательств, компания принимает добровольное участие в решении социальных проблем общества, а также является важным звеном общенационального сопротивления агрессору. Так, с начала полномасштабного вторжения РФ "Киевстар" выделил более 2 млрд грн на гуманитарную поддержку Вооруженных сил Украины, помощь медицинским учреждениям, разминирование территории Украины, подключение к интернету укрытий и т.д. В частности, в рамках поддержанной компанией инициативы "Нам здесь жить" 146 инженерно-саперных групп ВСУ получили транспорт, оборудование и защитное снаряжение.

Более 50 млн грн выделено для приобретения комплексных аппаратных связи (КАЗ) для подразделений Воздушных сил ВСУ, прикрывающих небо над Одесской, Николаевской, Херсонской, а также частью Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей. Компания обеспечивает интернетом 1550 модульных домов для переселенцев и около 1500 противовоздушных укрытий по всей стране.

В планах "Киевстара" – дальнейшее развитие в Украине современных технологий связи и содействие государству в восстановлении инфраструктуры. С этой целью телеком-оператор планирует инвестировать в экономику Украины за 5 лет 1 миллиард долларов США.

"Киевстар" является важной инфраструктурной компанией, предоставляющей критически важные услуги электронных коммуникаций и обеспечивающей связью и интернетом более 23 миллионов украинцев. За более чем 25 лет работы "Киевстар" построил в Украине более 52 тысяч базовых станций, из них 5500 объектов было построено уже во время полномасштабного вторжения РФ.