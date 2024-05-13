'Киевстар' вошел в топ-5 инвесторов в экономику Украины - Forbes

Рынок электронных коммуникаций Украины — один из ключевых оплотов сопротивления российской агрессии. Несмотря на вызовы военного времени, разрушение инфраструктуры в результате бомбардировок и обстрелов, украинские операторы электронных коммуникаций продолжают обеспечивать мобильную и фиксированную связь, строят новые базовые станции и развивают в стране современные технологии.

Среди компаний мобильной и фиксированной связи крупнейшим инвестором стал "Киевстар", инвестировавший за время полномасштабной войны более 12,3 млрд грн в экономику Украины. По результатам рейтинга Forbes Ukraine "Крупнейшие инвесторы военного времени" национальный телеком оператор занял пятую позицию среди более 60 компаний. Благодаря инвестициям за время полномасштабной войны Киевстар построил более 5,5 тысячи новых базовых станций мобильной связи и модернизировал более 13 тысяч базовых станций, восстановил связь в 966 освобожденных населенных пунктах, а еще 4 тысячи населенных пунктов подключил к связи 4G.

Одним из инвестиционных проектов Киевстара стало обеспечение работы мобильной и фиксированной сети во время блекаутов. Для этого компания установила на базовых станциях более 130 000 новых аккумуляторов, что позволяет сети работать до 6 часов без использования внешнего энергопитания. Также увеличен почти в четыре раза парк генераторов. Кроме того, Киевстар привлекает в Украину самые лучшие мировые технологии связи. Так, в 2024 году был подписан меморандум с технологическим конгломератом Rakuten Group с целью восстановления цифровой инфраструктуры Украины и развития 5G. Согласно планам компании в ближайшие три года в экономику Украины будет инвестировано 600 млн. долл. США, в том числе для развития новых технологий связи.

Компания Киевстар также активно участвует в национальном сопротивлении агрессору. За два года полномасштабной войны в поддержку ВСУ, помощь госпиталям, обеспечение интернетом укрытий выделено более 1,9 млрд грн. Среди реализованных Киевстаром проектов – закупка медицинского оборудования для ожогового центра "Несокрушимые", обеспечение инженерно-саперных бригад ВСУ оборудованием для разминирования и помощь силам ПВО Украины вместе с фондом "Вернись живым" и т.д.