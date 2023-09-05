'Киевстар' прошел аудит по сертификации ISO/IEC 27001 в направлении кибербезопасности

Киевстар подтвердил надежность систем управления информационной безопасности компании. Национальный телеком-оператор успешно прошел аудит в июле 2023 г. по сертификации международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. Киевстар – единственный украинский телеком-оператор, сертифицированный по стандарту ISO/IEC 27001:2013 по всем направлениям работы.

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За последние годы Киевстар много инвестировал в развитие функции кибербезопасности, чтобы соответствовать лучшим международным стандартам и практикам. Это важно как для защищенности самой компании, так и для того, чтобы гарантировать надежность и защищенность информационных систем клиентам и партнерам. Более того, с самого начала полномасштабного военного вторжения мы прибегли к серьезным дополнительным мерам по обеспечению кибербезопасности ", – говорит Юрий Прокопенко, директор по кибербезопасности Киевстар.

Сертификация управления информационной безопасности – это официальное подтверждение, что организация соответствует международным стандартам в обеспечении защиты и безопасности своей информации. СУИБ включает управляющие, операционные и поддерживающие бизнес-процессы, обеспечивающие функционирование и защиту информационных систем и сетей, предназначенных для предоставления абонентам следующих услуг:

голосовой электронной коммуникации,

доступа к сети Internet,

межличностной электронной коммуникации,

цифрового, интерактивного, мобильного телевидения и радиовещания,

предоставление информационных, рекламных, консультационных услуг, услуг инжиниринга и деятельности телефонных центров.

Напомним, что в 2021 и 2022 г. Киевстар прошел сертификацию ISO/IEC 27001 и подтвердил безопасность СУИБ при реализации новых направлений бизнеса для бизнес-клиентов. В частности:

услуги центра обработки данных (ЦОД), в том числе облачного, на основе технологии Azure Stack Hub;

продукты и услуги на основе технологии интернет вещей (IoT);

аналитические продукты и услуги на основе BigData;

мобильные денежные продукты и сервисы (MFS).

Сертификация управления информационной безопасности говорит также о защищенности ИТ-инфраструктуры, что подтверждено и независимым аудитом. Это важно для клиентов компании, к которым выдвигаются отраслевые требования по информационной безопасности: банкам, компаниям госсектора, объектам критической инфраструктуры и другим.