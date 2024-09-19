"Киевстар" отключился у части украинцев: в компании объяснили, когда устранят проблемы

Украинцы сообщают, что их телефоны перестали ловить мобильную сеть "Киевстар". Недоступны все услуги связи оператора, но не у всех абонентов. Отключение сети произошло не по всей Украине, а в нескольких регионах. Компания признала наличие технического сбоя, проблему обещают устранить до 11:20.

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Так, у многих абонентов "Киевстара" 19 сентября отсутствует сеть, свидетельствует опрос OBOZ.UA. При этом часть пользователей говорит, что связь работает.

"Сегодня, 19 сентября, в работе некоторых сервисов сети Киевстар произошел технический сбой. Специалисты "Киевстар" локализовали проблему и оперативно приступили к устранению последствий. Работы по восстановлению работоспособности сети продолжаются. В работе услуг голосовой связи и интернета в восточных и северных регионах Украины еще могут возникать некоторые сложности, однако в течение 30 мин. они будут устранены", – сообщили OBOZ.UA в пресс-службе "Киевстара" в 10:50.

На телефоны приходит соответствующее уведомление, делятся украинцы в соцсетях. "Выбранная сеть недоступна", – говорится в сообщениях.

В службе поддержки "Киевстара" обещают разобраться с ситуацией как можно быстрее. При этом у абонентов спрашивают, в каком городе те находятся.

Как сообщил журналист и блогер Андрей Смолий, вероятно, это связано с тем, что покрытие сети пропало в конкретных регионах – Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской областях. Как предполагают отраслевые эксперты, проблемы могут фиксироваться в тех областях, где используется оборудование ZTE.

Проблемы в Днепропетровской области подтверждает и служба поддержки. "В настоящее время действительно могут наблюдаться сложности с покрытием в Днепропетровской области. Наши специалисты уже работают над устранением", – сообщили в ответ на жалобу одного из абонентов.

Напомним, в декабре 2023 года хакерская атака "положила" сеть "Киевстара" по всей Украине и в роуминге. Возобновить работу мобильного интернета "Киевстару" удалось только через два дня, SMS возвращали пять дней, а мобильное приложение для управления услугами не работало шесть дней.

В результате "Киевстар" получил убытки на 3,6 млрд грн. При этом основной причиной "минусов" стало не прямое влияние атаки на систему, а предоставление компенсаций пострадавшим клиентам.

Как сообщал OBOZ.UA, с 16 сентября "Киевстар" изменил стоимость услуг. Новшества затронули далеко не всех абонентов.

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