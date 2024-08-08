Каждый пятый заявил, что вообще не готов работать: сколько украинцев отказалось от работы и почему

В Украине около 20% опрошенных заявили, что не готовы работать вообще. Еще около 20% отметили, что не готовы отвечать на вопросы. 28,7% ответили, что готовы работать до 60 лет. При этом 44,1% опрошенных относят себя к категории "неработающие".

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Об этом говорится в результатах опроса, проводимого социологической службой Центра Разумкова с 6 по 12 июня 2024 года. Были опрошены 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Что считают главной проблемой? О дефиците и мобилизации

К основным проблемам, которые существуют сейчас на рынке труда, относят:

мобилизацию работников – 73%,

дефицит кадров – 53%,

отток квалифицированных кадров за границу – 48%,

тенизацию экономических отношений – 26%,

диспропорции в зарплатных ожиданиях кандидатов и финансовы х возможностях бизнеса – 22%,

неготовность рекрутеров и работодателей к сотрудничеству с кандидатами старше 40 лет – 19%.

На вопрос "Есть ли дефицит кадров на предприятии, где вы сейчас работаете?" утвердительный ответ дали 66% мужчин и 55% женщин, среди них 30% сообщили о существенном дефиците специалистов всех квалификаций, 24% – о дефиците квалифицированных специалистов, 32% ответили, что дефицита кадров нет.

На вопрос "Что, по вашему мнению, необходимо, чтобы преодолеть дефицит кадров в Украине?" 54% респондентов ответили, что необходима переквалификация сотрудников и перераспределение обязанностей в трудовом коллективе, 52% обратили внимание на необходимость распространять программы привлечения молодых специалистов и поощрение возвращения в Украину ее граждан. 53% считают, что целесообразно развивать программы обучения и адаптации для работников старшего возраста и приспособления рабочих мест и условий занятости для работников старшего возраста и людей с инвалидностью. Пятая часть (22%) высказалась за необходимость автоматизации процессов производства.

При этом только 15% участников одобряют привлечение женщин к мужским профессиям. Практически совсем не пользуется поддержкой граждан Украины привлечение рабочей силы из других стран (6,6%).

Не работают и не планируют: сколько таких украинцев

60% неработающих (по разным причинам) участников ответили, что не планируют и не готовы в принципе выйти на работу. Готовы к работе только 31% неработающих респондентов. 78% опрошенных даже не ищут работу. Готовы выйти на работу 34% мужчин и 29% женщин. Ищут работу среди тех, кто сейчас не работает, только 16% опрошенных. Среди ищущих работу 20,5% мужчин и всего 14% женщин.

На вопрос "С какими проблемами вы сталкиваетесь при поиске работы?" 56% ответили, что главной проблемой является низкий уровень заработной платы на имеющихся вакансиях, 52% обозначили отсутствие работы по специальности и 34% – недостаточность навыков и компетентностей, необходимых работодателю.

Среди тех, кто готов работать и искать работу, 52% готовы пройти переподготовку для переквалификации и получения новых навыков, 46% – дополнительно учиться, 39% готовы выучить иностранный язык, 34% – сменить процессию, 26% – работать в другой стране и 25% – работать в другом регионе Украины.

Отвечая на вопрос "На какие уступки в условиях труда вы готовы пойти при поиске работы?", 32% работающих и 16% неработающих заявили, что готовы обсуждать условия труда, но уступят лишь в определенной мере. 17% работающих и 12% неработающих согласятся работать только на собственных условиях. Лишь 4,5% среди работающих и неработающих готовы на любую работу и на любые условия труда.

Относительно вероятной возможности повышения пенсионного возраста в Украине 58% респондентов ответили, что негативные последствия повышения пенсионного возраста перевесят возможный позитив, 16% респондентов считают, что повышение пенсионного возраста будет иметь приблизительно в равной степени как положительные, так и негативные последствия и лишь 7% ответили, что повышение пенсионного возраста в Украине можно рассматривать как вынужденный шаг и его положительные последствия перекроют негативные.

На вопрос "До какого возраста вы готовы работать?" 29% ответили – до 60 лет, 12% – до 61–65 лет, 3% – до 66–70 лет и 15% – до 50–59 лет. При этом 20% ответили, что вообще не могут или не готовы работать.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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