Какую пенсию получат украинцы с официальной минимальной зарплатой: сумма удивит

В Украине размер пенсии зависит от стажа и зарплаты. С минимальной зарплатой и достаточным стажем (35 лет) можно рассчитывать на пенсию, размер которой составляет 2 457 грн.

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Об этом свидетельствуют расчеты OBOZ.UA. Это больше минимальной пенсии в 2361 грн. Минимальная пенсия зависит также от средней зарплаты по стране за три года, а также от средней зарплаты, с которой украинцы платят взносы.

В Украине один из самых низких уровней пенсии в Европе. При этом пенсионную реформу, согласно Меморандуму с МВФ, до окончания войны и стабилизации ситуации проводить не будут.

Какую пенсию можно получить

Пенсия зависит от зарплаты и стажа. Для каждого она считается индивидуально. Можно рассчитывать на выплату в размере около 30% от привычной зарплаты. Но иногда может быть меньше. К примеру, с зарплатой в 15 тыс. грн можно рассчитывать на пенсию в 4228,2 грн. Это меньше 30%. И это при условии, что у вас есть 35 лет стажа.

При таком же стаже и зарплате в 10 тыс. грн пенсия будет на уровне 3314 грн. Это больше 30%. С минимальной зарплатой в 8 тыс. грн и с 35 годами стажа можно рассчитывать на пенсию, размер которой составляет всего 2255 грн.

С зарплатой вдвое выше средней (это более 33 тыс. грн, по данным Пенсионного фонда) можно получить пенсию в 9491,5 грн. Согласно нормативам Международной организации труда, достаточной считается пенсия, размер которой составляет 40% от привычного заработка. Украине, к сожалению, до такого показателя далеко.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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