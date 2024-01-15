Как украинцам получить бесплатные LED-лампочки на "Укрпочте": инструкция
Украинцы могут обменять лампочки накаливания на светодиодные. LED-лампы используют в 10-20 раз меньше электроэнергии, поэтому это помогает экономить свет.
Заявку на обмен лампочек уже можно подавать в приложении Дія. Она будет действовать в период пяти дней.
В срок в 5 дней заявителю нужно обратиться в "Укрпочту" и обменять лампочки. Алгоритм подачи заявки в Дії:
- зайдите в приложение и авторизуйтесь, если этого еще не сделали;
- Найдите меню Услуги и выберите Обмен ламп.
- введите номер телефона, отделение "Укрпочты", где хотите забрать лампочки и количество устройств.
- укажите также тип (например: три типа Е14, два типа Е27).
- придите на почту и заберите лампочки.
Однако есть и альтернативный способ оформления. Для этого нужно прийти в отделение "Укрпочты" и обменять лампочки без предварительной регистрации. Однако для этого нужно взять с собой некоторые документы, включая паспорт, налоговый номер и лампы.
Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине выплачивают помощь гражданам, проживающим в Тернопольской области и не оформляющим статус ВПЛ (внутренне перемещенного лица). Такие лица могут получить от Красного Креста зимнюю пособие в размере 9,6 тыс. грн. Выплата предоставляется в размере 3,2 тыс. грн. в течение 3-х месяцев.
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