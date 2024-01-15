Как украинцам получить бесплатные LED-лампочки на "Укрпочте": инструкция

Украинцы могут обменять лампочки накаливания на светодиодные. LED-лампы используют в 10-20 раз меньше электроэнергии, поэтому это помогает экономить свет.

Видео дня

Заявку на обмен лампочек уже можно подавать в приложении Дія. Она будет действовать в период пяти дней.

В срок в 5 дней заявителю нужно обратиться в "Укрпочту" и обменять лампочки. Алгоритм подачи заявки в Дії:

зайдите в приложение и авторизуйтесь, если этого еще не сделали; Найдите меню Услуги и выберите Обмен ламп. введите номер телефона, отделение "Укрпочты", где хотите забрать лампочки и количество устройств. укажите также тип (например: три типа Е14, два типа Е27). придите на почту и заберите лампочки.

Однако есть и альтернативный способ оформления. Для этого нужно прийти в отделение "Укрпочты" и обменять лампочки без предварительной регистрации. Однако для этого нужно взять с собой некоторые документы, включая паспорт, налоговый номер и лампы.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине выплачивают помощь гражданам, проживающим в Тернопольской области и не оформляющим статус ВПЛ (внутренне перемещенного лица). Такие лица могут получить от Красного Креста зимнюю пособие в размере 9,6 тыс. грн. Выплата предоставляется в размере 3,2 тыс. грн. в течение 3-х месяцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!