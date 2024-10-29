Как проверить квартиру перед арендой во избежание мошенников: советы от OLX Недвижимость

Поиск квартиры для аренды подразумевает просмотр многих объявлений. И хотя модераторы площадок, где их публикуют, ежедневно проверяют эту информацию на правдивость и блокируют мошенников, те не оставляют надежды найти новых жертв. И даже найдя надежный вариант, придется его тщательно проверить перед заключением договора об аренде.

Ранее OBOZ.UA совместно со специалистами OLX Недвижимость рассказал о том, как правильно выбрать квартиру для аренды и как вести переговоры с арендодателем. В третьем разделе мы объясним, как определить мошеннические мотивы авторов объявлений и какие документы на квартиру нужно обязательно проверить перед заключением договора аренды.

Как не попасть на мошенников

Ища свою квартиру мечты среди множества объявлений об аренде, не стоит исключать возможность наткнуться на мошенников. Хотя это и бывает редко, но всегда важно критически относиться к предоставленной продавцом информации и анализировать ее в целом.

Чтобы избежать недобросовестных арендодателей, специалисты OLX Недвижимость советуют обратить внимание на такие подозрительные признаки в объявлениях.

Заниженная цена

Стоимость аренды квартиры занимает не последнее место среди приоритетов нанимателей, но иногда мошенники могут ставить явно слишком низкую цену, чтобы привлечь внимание с целью обмана. Это также может свидетельствовать о том, что с объектом что-то не так. Проверить, соответствует ли стоимость аренды рыночной, можно, сравнив ее с ценами на другие похожие объекты недвижимости.

Фотографии других квартир

Фото квартиры – первое, что бросается в глаза во время просмотра объявлений. Поэтому некоторые мошенники используют изображения из других объявлений, интернета или даже разработанные дизайн-проекты интерьеров. Чтобы проверить, не использовалось ли фото где-либо, его нужно загрузить в поиск изображений, например в Google Images.

Предоплата до осмотра

Ни владельцы жилья, ни риелторы обычно не требуют предоплаты или задатка без предварительного просмотра квартиры. Поэтому в 99% случаев такая просьба поступает только от мошенников.

Грамматические ошибки

В объявлении не должно быть ошибок в правописании. Это также признак того, что объявление создавалось непрофессионалами или в спешке.

Подозрительные ссылки

Если объявление содержит гиперссылки, их следует тщательно проверить.

Описание инфраструктуры

Наличие вблизи социальной инфраструктуры (в частности, детсадов, школ, ТРЦ, супермаркетов) является очевидным преимуществом одних объектов перед другими. Поэтому, если в объявлении это указано, стоит проверить на Google-карте наличие таких объектов.

Давление со стороны арендодателей

У потенциальных арендаторов могут создавать чувство срочности и упущенной возможности. Когда арендодатель торопится с внесением предоплаты, заставляя принять решение быстро, это должно стать тревожным звонком.

Также должно насторожить нежелание автора объявления общаться по телефону или попытки вывести обсуждение с ОLX в мессенджеры. Это подозрительное поведение, поэтому объект следует проверить по рекомендациям выше и смотреть, как ведется переписка.

Кроме того, нужно соблюдать правила кибергигиены. Это значит, что ни в коем случае нельзя:

отправлять свои документы, не убедившись в том, что их получит реальный арендодатель;

вносить предоплату до осмотра квартиры;

вводить данные своей банковской карты (особенно CVV-код) по подозрительным ссылкам.

Какие документы проверить перед подписанием договора аренды

Подписание договора об аренде недвижимости выгодно обеим сторонам. В частности, арендаторам это гарантирует отсутствие других нанимателей квартиры, а также что их не выселят ранее утвержденного срока.

Важной частью договора об аренде является акт приема-передачи квартиры с подробным описанием имеющейся мебели, бытовой техники, сантехники, другого имущества и его состояния. Следует учитывать, что после подписания договора ответственность за сохранность имущества переводится на арендатора.

Досрочное расторжение договора аренды может предусматривать определенные санкции и нанести ущерб нанимателю. Поэтому перед его подписанием важно лично проверить ряд других документов.

Прежде всего специалисты OLX Недвижимость советуют будущим арендаторам удостовериться в наличии у другой стороны прав собственности на недвижимость. Для этого подойдут свидетельство о приватизации или праве собственности, документы о наследстве, договор дарения или купли-продажи.

Чтобы избежать проблем, обязательно нужно проверить, не наложен ли арест на жилье. Эта информация есть в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, а получить ее можно несколькими способами:

через сервис OpenDataBot;

через онлайн-сервисы Министерства юстиции;

на портале госуслуг Дія.

Убедиться, что договор аренды заключается именно с действующим собственником, можно, проверив его паспорт. А удостовериться в том, что его нет в истории должников, а также в отсутствии исполнительных производств в отношении него, можно, введя его идентификационный код в OpenDataBot или на сайте Дія.

Помимо собственника имущества договор об аренде может подписывать его законный представитель. Подтвердить полномочия такого лица может нотариально заверенная доверенность. В случае ее отсутствия договор аренды не будет иметь юридическую силу. В случае, если договор аренды подписывает представитель, следует сверить его данные в паспорте и ИНН с указанными в доверенности.

Если квартира имеет более одного владельца, договор должен быть заключен с каждым из них (или их законными представителями). Заключение договора аренды только с одним из собственников является законным основанием для его расторжения со всеми юридическими последствиями.

Чтобы избежать обвинений в задолженности по коммунальным платежам и требований их погасить, следует убедиться, что на момент подписания договора услуги ЖКХ регулярно оплачивались. Эту информацию можно узнать двумя путями:

проверив платежки за прошедшие месяцы;

направив запрос на справку об отсутствии задолженности по платежам через портал Дія.

Подписывать договор аренды до проверки паспорта или правоустанавливающих документов на квартиру не стоит. А если арендодатель систематически отказывается подтвердить, что именно он законный собственник жилплощади или его законный представитель, существует вероятность того, что это мошенник.