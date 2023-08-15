Как начать бизнес с Китаем: украинцам рассказали, с чего начинать и что покупать

Что мы знаем о Китае? В первую очередь, это страна, где производят практически все: от одежды и бижутерии, до техники и автомобилей. А еще то, что покупать товары в Китае очень выгодно, поскольку цены значительно ниже, чем стоят аналогичные товары в Европе, Америке и даже Украине.

Видео дня

Уже много лет Китай занимает первое место в мире по объему экспортируемой продукции. Поэтому начинать бизнес с Китаем сейчас очень выгодно. Для этого не требуется большого капитала и можно выбрать оптимальную нишу. А вот как наладить процесс сотрудничества с поставщиком, расскажет компания выкупа и доставки товаров из Китая Meest China, которая уже много лет специализируется на подобного рода услугах.

Что покупать?

Лучше не выбирать для перепродажи продукцию, имеющую высокую конкуренцию или наоборот, вообще нет конкуренции. В первом случае, вам будет сложно продвигать свои товары из-за большого количества аналогов, а во втором сложно будет обосновать покупателю необходимость и ценность товара. Также нужно соблюдать баланс цена – качество. Лучше продвигать товары среднего качества и оптимальной цены. Дешевые и некачественные товары быстро вызывают у клиентов негатив.

Рассмотрим, какие товары из Китая пользуются особым спросом для перепродажи в Украине:

одежда и обувь

аксессуары

гаджеты

товары для автомобилей

косметика и косметические приборы

инструменты для дома и сада

мелкая бытовая техника

электроника

Прежде чем закупать товары, изучите, что сейчас пользуется спросом на вашем рынке. А также не забудьте о своих интересах. Вы должны разбираться в товарах, которые собираетесь продавать.

С чего начать

Если вы определились с товарной нишей, следует подумать о способе ведения бизнеса. Здесь есть несколько вариантов:

1. Оптовые продажи

В такой схеме вы используете аванс для закупки партии продукции, а окончательный расчет получаете после передачи товара заказчику. Вам требуются начальные вложения и тщательно продуманная схема логистики.

2. Дропшипинг

Вы принимаете заказ от покупателя, но с поставщиком договариваетесь об отправке товаров непосредственно конечному потребителю. Зарабатываете на посреднической комиссии. Это самый легкий и простой способ старта бизнеса с Китаем.

3. Совместные закупки

Если Вы самостоятельно планируете заниматься перепродажей товаров из Китая, Вам может быть выгодно объединиться с другими предпринимателями и заказывать вместе крупные оптовые партии. В таком случае, цены на некоторые товары могут быть еще ниже, а также вы сможете сэкономить на тарифах доставки.

4. Собственный интернет-магазин

Вы работаете сами на себя, самостоятельно заказываете товары из Китая и продаете через сайт, соцсети, украинские торговые площадки. Этот способ самый сложный, поскольку вам нужно отлаживать весь процесс работы: закупка товаров в Китае, их доставка, перепродажа. Это требует больших усилий и опыта.

Услуги Meest China для ведения бизнеса с Китаем

При старте бизнеса с Китаем очень удобно пользоваться услугами посредника, который может закрыть вопрос не только доставки товаров из Поднебесной, но поможет с поиском и проверкой поставщика, выкупом товаров, оформлением документов на перепродажу, растаможкой. Со всеми подобными вопросами может помочь компания Meest China.

1. Поиск поставщика

Конечно можно самостоятельно найти поставщика товаров на внутренних китайских маркетплейсах (Taobao, Tmall, 1688) или на профильных выставках. Но если у вас нет времени искать и общаться с продавцами лично, можно воспользоваться услугой поиск и проверка поставщика от Meest China В таком случае Meest China самостоятельно занимается поиском и проверкой поставщика для вас, организует выкуп товаров и их детальную проверку, а также занимается доставкой, таможенной очисткой и готовит все необходимые документы для перепродажи товаров в Украине.

2. Брендирование продукции

Meest China также может помочь с брендированием продукции, которую вы приобретаете в Китае, в вашем корпоративном стиле. Такая услуга будет намного дешевле, чем в Украине, но поможет поддержать ваш имидж.

3. Авиафрахт

Если вы покупаете оптовые партии товаров или производите его в Китае, Meest China имеет выгодное предложение по его доставке. Ежедневный авиафрахт из Китая в Украину и страны Европы. В случае авиафрахта вы платите только за место в самолете для вашего груза. Этот вариант идеально подходит, если у вас есть надежные брокеры, и вы можете самостоятельно организовать доставку товара по Китаю.

4. Экспорт в Китай

Бизнес с Китаем также может работать и в обратную сторону. Когда вы хотите вашу продукцию реализовывать на китайском рынке. Эта услуга актуальна для предпринимателей, владельцев торговых марок, представителей малого и среднего бизнеса. Meest China организует экспорт товаров в Китай, фулфилмент, регистрацию торговой марки, подбор площадок для продажи продукции.

Начать бизнес с Китаем не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Как мы уже определили, прежде всего нужно выбрать нишу и продумать бизнес-план. А дальше – договориться о сотрудничестве с надежным логистическим оператором, таким как Meest China, который также может принять решение дополнительных вопросов, возникающих в процессе старта вашего бизнеса с Китаем.