Как бизнес может усилить собственную энергобезопасность: объяснение от YASNO

В YASNO рекомендуют бизнесам устанавливать собственные системы управления энергии для усиления своей энергетической безопасности.

Об этом говорится в колонке генерального директора YASNO Сергея Коваленко.

Он отмечает, что на первом этапе бизнес может начать устанавливать солнечные панели вместе с системами накопления энергии. Они позволяют частично покрывать собственное потребление и проходить периоды отключений или ограничений.

В то же время когда у предприятия есть сеть, СЭС и накопитель, энергосистема перестает быть единой точкой поставки и превращается в многоисточниковую систему. В такой конфигурации важно в каждый момент времени определять, какой источник является оптимальным с точки зрения стоимости и стабильности.

"Именно здесь появляется EMS (Energy Management System) – система управления энергией, которая автоматизирует эти решения. Отдельные элементы инфраструктуры, например, СЭС или BESS, имеют собственные системы управления. Сейчас же речь идет об интегрированной EMS, которая объединяет все источники энергии и потребителей в единую логику работы и управляет ими как целостной системой", – объясняет Коваленко.

Он добавил, что эта система собирает данные о потреблении, генерации и доступных ресурсах и в режиме реального времени выбирает наиболее эффективный сценарий работы с учетом нагрузки, стоимости электроэнергии и доступности источников.

"EMS становится инструментом, который позволяет бизнесу не просто потреблять электроэнергию, а управлять ею с учетом стоимости, доступности и собственных операционных приоритетов", – подчеркнул Коваленко.